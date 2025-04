Comunicado del Real Madrid para explicar el plantón: «Los árbitros demuestran una clara y manifiesta animadversión y hostilidad»

Horas de mucha tensión en Sevilla en la previa de la final de la Copa del Rey tras la decisión del Real Madrid de cancelar cualquier acto institucional con la Federación Española, incluida la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, el entrenamiento prepartido en La Cartuja y la presencia de Florentino Pérez en la cena oficial.

El motivo no es otro que las declaraciones hechas en la mañana de este viernes por los árbitros encargados de dirigir el partido: Ricardo De Burgos Bengoetxea, árbitro principal, y Pablo González Fuertes, encargado del VAR. Ambos han hablado con crudeza de las presiones que sufren, y en el caso de González Fuertes, ha apuntado directamente a Real Madrid TV, cadena oficial del club blanco que realiza reportajes muy críticos sobre los árbitros.

Para explicar el plantón, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que considera «inadmisibles» las manifestaciones de los dos colegiados, y los acusa de poner en el foco «de manera sorprendente» los vídeos de su medio de comunicación. Critican que dichas declaraciones se hayan realizado de manera premeditada 24 horas antes de una final y contra uno de los participantes. «Demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid», explica la nota, de cuatro párrafos.

«Declaraciones aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo», continúa el comunicado blanco, que pide a la Federación Española y al estamento arbitral que procedan en consecuencia ante la gravedad de lo sucedido. Esto es, cambiar los árbitros que han de dirigir la final.

En espera de que la RFEF les haga caso, algo que no parece muy posible, el Real Madrid no aclara sus intenciones en relación a la final. La posibilidad de que los blancos no se presenten al partido empezó a vislumbrarse nada más conocerse el plantón. En medio están los aficionados. 30.000 madridistas han viajado a Sevilla, o tienen pensado hacerlo este mismo sábado, para vivir en directo la final.