Ceballos, Rodrygo, Alaba, Nico Paz... el Madrid llega al cierre del mercado con nombres propios encima de la mesa

Cuando el verano languidece, no en el mercurio pero sí en su mes por esencia, que es agosto, la dirección deportiva del Madrid suele llevar varias semanas con los brazos cruzados. La entidad merengue es una de las más previsoras a la hora de ... realizar fichajes, y salidas, durante el periodo estival. Y sus movimientos durante el invernal se suelen contar con los dedos de una mano. Por eso llama la atención que a falta de cinco días para el cierre del mercado, el próximo lunes a las 23.59.59, el club no le haya subido la cremallera a la plantilla 2025-26.

Hasta este punto ha llegado el Real Madrid en un verano más agitado de lo habitual. El adiós de Ancelotti, la llegada de Xabi Alonso y el Mundial de Clubes obligaron a la entidad a ejecutar una pequeña revolución. A Estados Unidos fueron Trent Alexander-Arnold y Huijsen, dos de los cuatro fichajes. Mastantuono también se cerró antes del torneo, pero el argentino lo disputó con su ya exequipo, River Plate. Carreras, que también estuvo en tierras norteamericanas, pero con el Benfica, ha sido el último en llegar, pero quizás puede que no sea el último. Todo va a depender de dos nombres que pueden agitar los despachos de la planta noble. Uno es Ceballos. Y el otro es Rodrygo. Pero quizás, hasta no sean los únicos.

El utrerano es ahora mismo el futbolista que más números tiene para salir del Real Madrid. Su 'feeling' con Xabi Alonso ha sido inexistente desde la llegada del tolosarra. No llevaba el equipo ni dos días en Palm Beach cuando Ceballos dijo a los enviados especiales allí presentes que iba a tener una charla con el entrenador para definir cuál sería su futuro. Aquello sonó a un 'me quiero ir si Xabi me va a considerar el último centrocampista de la plantilla', y en esa tesitura se mueve el jugador, el entrenador y el Real Madrid.

Invisible

Su rol en Estados Unidos fue residual y nada ha cambiado en estas tres semanas de inicio de curso. Suplente ante Osasuna y Oviedo, y solo cuatro minutos testimoniales contra ambos equipos. Ni siquiera con Bellingham y Camavinga en la enfermería, y ya con Modric en Milán, Ceballos cuenta para Xabi. Algo extraño, si tenemos en cuenta que al Madrid no le sobran futbolistas con buen pie en el centro del campo, pero por la razón que sea, y que ninguno de los protagonistas quiere decir, al menos públicamente, Ceballos no le llena el ojo a Alonso.

Tras el partido en el Tartiere, el utrerano publicó un 'story' en Instagram con el mensaje 'last dance'. Claramente, estaba diciendo que esos escasos tres minutos contra el Oviedo iba a ser sus últimos como jugador del Madrid. Desde el lunes, el club blanco y el Olympique de Marsella negocian un acuerdo, pero de momento los 15 millones que quiere el Madrid le parecen muchos al equipo francés, que no está dispuesto a pagar más de diez. En ese tira y afloja puede llegar el acuerdo, pero si no fuera así, el Wolverhampton está también atento al utrerano y, cómo no, el Betis no le pierde la pista. Pero los verdiblancos, como cada verano, se lo quieren llevar gratis. Y el Madrid no piensa regalar al jugador.

El caso de Rodrygo también dará que hablar estos días. Su titularidad en el Tartiere ha bajado el ruido a su alrededor, pero nada se puede descartar con el brasileño. Él insiste en continuar vistiendo de blanco, no tiene ofertas y el Madrid no le ha dicho que se busque equipo, pero un movimiento de última hora de un equipo Premier, como el City, podría cambiar por completo esta escaleta que, de momento, no tiene final.

Su partido ante el Oviedo mostró a un Rodrygo con buenas sensaciones, justo lo contrario de este inicio de temporada del City, que ya se la ha pegado en la Premier ante el Tottenham. Si acaba saliendo Savinho, como todo parece indicar, el equipo de Guardiola valoraría seriamente una oferta por Goes. Una oferta que, a ojos del Madrid, solo será contemplada, del City o del club que sea, por una cifra no inferior a los 80 millones de euros.

Una rescisión de contrato de Mendy, o de Alaba, o una inesperada venta de alguno de los dos, o de los dos, también sería vista con buenos ojos en el Madrid, pero ambos escenarios parecen improbables. Jugadores con contrato en vigor, sueldos altos y muchas dudas físicas a su alrededor. Excepto una locura de Arabia, parece improbable que francés y austríaco salgan este verano del club.

Si salió, el pasado verano, Nico Paz, y veremos si en este rush final de mercado su nombre no provoca movimientos en el Madrid. Este periódico mantuvo desde mayo, pese a las muchas noticias que aseguraban su regreso a Valdebebas, que el jugador tenía decidido seguir en el Como y que no veía un movimiento inteligente regresar este verano al Madrid. Capitán general con Fábregas, y en año de Mundial, su idea es confirmarse ya por completo esta campaña, pero la insistencia del Tottenham no se puede pasar por alto.

El Como ha rechazado 70 millones por el argentino, pero los ingleses parecen dispuestos a subir la oferta. En el hipotético caso de que acabara marchándose a la Premier League, el Madrid pillaría el 50% de venta, pero también es cierto que perdería por completo el control del jugador, que ahora mismo tiene opción de recomprar del Madrid por 8 millones. Mercado caliente en Valdebebas a falta de seis días para la meta