fútbol

Ceballos, Rodrygo, Alaba, Nico Paz... el Madrid llega al cierre del mercado con nombres propios encima de la mesa

Una posible venta del utrerano o el brasileño podría provocar la llegada de un quinto fichaje. El austríaco no tiene intención de salir ni de rescindir

Si el Como acaba por vender al argentino al Tottenham, algo que parece muy complicado, el Madrid pillaría el 50% de esa hipotética venta

Ceballos, durante el Oviedo-Real Madrid en el Tartiere, en el que volvió a ser suplente
Rubén Cañizares

Madrid

Cuando el verano languidece, no en el mercurio pero sí en su mes por esencia, que es agosto, la dirección deportiva del Madrid suele llevar varias semanas con los brazos cruzados. La entidad merengue es una de las más previsoras a la hora de ... realizar fichajes, y salidas, durante el periodo estival. Y sus movimientos durante el invernal se suelen contar con los dedos de una mano. Por eso llama la atención que a falta de cinco días para el cierre del mercado, el próximo lunes a las 23.59.59, el club no le haya subido la cremallera a la plantilla 2025-26.

