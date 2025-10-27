Carvajal se lesiona y estará de dos a tres meses de baja

Dani Carvajal, lateral del Real Madrid, ha sido diagnosticado este lunes de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, percance que le mantendrá fuera de los terrenos de juegos durante dos o tres meses, según la cadena 'Cope'. Deberá ser sometido a ... una artroscopia.

«Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia», aseguró el club blanco mediante un comunicado.

El futbolista había reaparecido el pasado domingo en el clásico ante el Barcelona tras haber estado de baja casi un mes, tras lesionarse en el sóleo el pasado 27 de octubre, durante el derbi ante el Atlético. Ahora, los problemas físicos vuelven a acecharle.

Carvajal, por lo tanto, se perderá una buena parte de la temporada y es probable que esté ausente de las convocatorias de Xabi Alonso hasta 2026. El Madrid, en ese tiempo, disputará partidos de calado, como el que le enfrentará al Liverpool (4 de noviembre) y al Manchester City (10 de diciembre) en la Champions League.

Tampoco podrá ser convocado con la selección española para el parón de noviembre, en el que España intentará sellar su clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Turquía.