Real Madrid

Carvajal se lesiona y estará de dos a tres meses de baja

El lateral ha sido diagnosticado de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha tras la disputa del clásico

Carvajal, durante un partido con el Real Madrid
P. Lodeiro

P. Lodeiro

Dani Carvajal, lateral del Real Madrid, ha sido diagnosticado este lunes de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, percance que le mantendrá fuera de los terrenos de juegos durante dos o tres meses, según la cadena 'Cope'. Deberá ser sometido a ... una artroscopia.

