Cargas policiales contra los ultras del Olympique de Marsella en los aledaños del Santiago Bernabéu

La noche previa al esperado encuentro entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones 2025-2026, se vio empañada por incidentes de violencia en las inmediaciones del Santiago Bernabéu. La Policía Nacional tuvo que intervenir con cargas para dispersar a un grupo de aficionados radicales del club francés, que generaron disturbios en la zona.

Los altercados, protagonizados por grupos ultras marselleses, comenzaron unas dos horas antes del inicio del partido, cuando los seguidores del Olympique se concentraron en las principales calles cercanas al estadio, como la avenida de Concha Espina. La presencia de estos grupos encendió los ánimos y, ante el riesgo de que la situación se desbordara, las autoridades decidieron actuar para evitar que los enfrentamientos se extendieran.

El operativo de seguridad desplegado en la capital española para este evento deportivo ha sido de gran envergadura. Un total de 1.873 efectivos fueron asignados para velar por el orden público, que incluyó agentes de diversas unidades de la Policía Nacional, como la Unidad de Intervención Policial y la Unidad Especial de Caballería, así como personal de la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y otros servicios de emergencia como SAMUR-Protección Civil y Cruz Roja.