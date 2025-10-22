Bellingham se suma a la causa y tumba a la Juventus

El Madrid sigue allanando su camino en la Champions, camino de llegar lo antes posible a esos 16 puntos que, salvo sorpresa, te aseguran el top 8. Victoria sufrida ante la Juve, pero victoria gracias a un gol de Bellingham, su estreno del ... curso.

En la vida hay cosas que son complicadas de explicar. Las conversaciones sobre el tiempo en los ascensores, los atascos cuando caen dos gotas y media, o las reuniones de una comunidad de vecinos. Que el Madrid se fuera al descanso ante la Juventus con un 0-0 en el marcador, tampoco era sencillo de analizar. Excepto diez primeros minutos con un par de sustos de la Juve, ambos abortados por Courtois, como siempre, el Madrid asedió a los italianos en un trabajo de pico y pala que no encontró oro. Tampoco petróleo. Debajo solo estaba un hipogeo.

Catorce disparos, nueve saques de esquina y un 70% de posesión para hacer de Di Gregorio mucho más que un canto. Brillante cuando el Madrid le lastimaba en el juego aéreo, con aerolíneas Tchouaméni sacando a todos de la pista, y también decisivo con cualquier disparo. Hasta con la cara evitó el gol el portero italiano, en la mejor que tuvo el Madrid, en el 43, en la bota izquierda de Mbappé.

Le costó a los de Xabi encontrar espacios en esa línea de tres centrales y dos pivotes con la que Tudor ahogó a Kylian durante un buen tramo de la primera mitad. Circulaba el balón el Madrid de un lado a otro, mientras los árbitros de balonmano levantaban la mano desde su casa avisando de pasivo. Necesitaba más velocidad, de la pelota y del movimiento sin ella, y sobre todo uno contra uno.

El paso del tiempo fue dándole al Madrid todo eso que necesitaba, pero al equipo de Xabi aún le cuesta lastimar los bloques bajos. La Juve puso a sus once jugadores en su área, más el autobús que después le llevaría a Barajas, y así es complicado encontrar la llave. Y la cerradura.

No es esta Juventus la que llegó a un par de finales de Champions la pasada década, las dos pérdidas ante Barcelona (2015) y Real Madrid (2017). Va justito de talento y no tiene jugadores que marquen la diferencia, pero conserva ese gen competitivo que su escudo lleva bordado. Y, encima, es honrado. Si el árbitro duda de si hay un córner en su contra, levanta la mano y lo reconoce. Honrado Gatti.

Le faltaba una peseta para el duro al Madrid, pese al sacrificio y la brillantez de Guler. Robó tantos balones como los puso a sus compañeros en zonas de peligro. Jugó de doble seis, como lo hizo en el Mundial, y volvió a darle razones a Xabi para olvidarse de un doble pivote de músculo, más propio de ese Emerson-Diarra de Capello que quitaba años de vida al Bernabéu.

Del vestuario salió el Madrid con las buenas sensaciones de haber hecho todo para ir ganando, pero con el botón apretado. Tras la experiencia de la pasada temporada, quedar entre los ocho primeros es una obligación. El playoff de febrero es una trampa.

Como lo fue el inicio de la segunda mitad. Otra vez una Juventus valiente durante diez minutos y un Courtois en modo George Clooney. El belga, en el 50, le sacó un mano a mano a Vlahovic, que le ganó una carrera de sesenta metros a Militao. Estuvo lo suficientemente inteligente el brasileño para escapar de una roja a la vez que estorbaba mínimamente al serbio, pero el que se llevó el aplauso fue Thibaut. Pie estelar para evitar el 0-1.

La heroicidad de Courtois animó a Vinicius a hacer una de esas jugadas que no tienen sentido ni explicación, y que solo él se imagina, pero que suelen acabar bien. En el 55, el brasileño ancló a tres rivales en el pico del área. Un recorte, un amago, otro recorte, otro amago, que salgo por un lado, que lo hago por el otro y, de repente, un zurdazo que escupe el palo y que Bellingham lo mete en la red. Primer gol del inglés esta temporada. Hey Jude.

𝑯𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝒀 𝑱𝑼𝑫𝑬... 🎶



En la locura apareció la magia de Vinicius.

En el rechace llegó el gol de Bellingham.

Tuvo el Madrid el segundo en una doble ocasión de Mbappé y Brahim con sendos paradones de Di Gregorio, y en una jugada ensayada desde la esquina como aquella de Mendieta en La Cartuja. El centro de Guler lo empaló Valverde y el pie de Gatti evitó el gol. Lo mismo que hizo Asencio en el 86, que evitó el empate de Openda antes de romperse. Otro central K.O. para el clásico. Pero esa historia toca el domingo.