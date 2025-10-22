Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump vuelve a señalar a España por el gasto en defensa: «No juega en equipo»

real madrid 1 - 0 juventus

Bellingham se suma a la causa y tumba a la Juventus

CHAMPIONS LEAGUE | FASE LIGA (JORNADA 3)

Un gol del inglés le da los tres puntos al Madrid en un partido en el que perdonó a los italianos y acabó pidiendo la hora

Partido brillante de Courtois, decisivo con varias paradas de mucho mérito, como la que le hizo a Vlahovic justo antes del gol del Madrid

Resultados y clasificación de la Champions 25-26

Bellingham celebra su gol
Bellingham celebra su gol efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Madrid sigue allanando su camino en la Champions, camino de llegar lo antes posible a esos 16 puntos que, salvo sorpresa, te aseguran el top 8. Victoria sufrida ante la Juve, pero victoria gracias a un gol de Bellingham, su estreno del ... curso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app