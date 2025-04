El Alavés, indignado por el arbitraje: «Tendríamos que haber jugado los últimos diez minutos contra 10»

Lo que era un partido plácido para el Madrid, con 3-0 a su favor y la mente en el derbi, se convirtió en un caos inesperado para los blancos. Ancelotti cometió la temeridad de meter a Vallejo por Militao, dándole gusto a la grada, pero por la zona del aragonés llegaron los dos goles del Alavés. Un poco antes, Endrick se jugó la roja por un rodillazo a la zona de la entrepierna de Mouriño, y el Madrid volvió a ver otras tres amarillas por protestar, como contra el Espanyol. El pandemónium acabó con García Plaza y Ancelotti hablando en un tono alto durante el saludo final.

🗣️ "Es roja. Tenemos que jugar los últimos 10 minutos contra diez"@LuisGarciaPlaza analiza la acción de Endrick con Mouriño#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ABU7IVBMRU — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2024

«Ancelotti es un fenómeno, no tengo nada que decir contra él. Sencillamente, me ha dicho que había algunas amarillas que no tenían que haber visto, que seguramente estoy de acuerdo y el árbitro podía haberse evitado alguna cartulina del Madrid, pero nadie puede pensar que esa acción (la de Endrick) no es roja. Tiene que expulsar al jugador porque tiene la intención de pegar y, además, le pega. ¿Por qué no lo hace el colegiado o el VAR? Hay que preguntárselo a ellos. Teníamos que haber jugado los últimos minutos contra diez. Eso no quiere decir que hubiéramos remontado, porque ellos son muy superiores a nosotros, solo que teníamos que haber jugado contra diez», analizó García Plaza.

Ancelotti evitó la polémica con un discurso tranquilo y pausado en el que esquivó entrar en detalles: «No he visto la acción de Endrick en directo ni tampoco la he visto en el replay. Así que no puedo opinar. Hablé con Luis después del partido, pero sin ningún enfrentamiento», dijo Ancelotti, que también se dirigió al colegiado para pedirle explicaciones tras el pitido final: «Hemos dialogado sin problemas. Le he dicho que me explicara las amarillas de las protestas. Modric es el capitán y también se la ha sacado. Tendrá que decir él por qué lo ha hecho».

Noticia Relacionada El Real Madrid golea y luego se duerme Rubén Cañizares El equipo blanco se pone 3-0, pero acaba sufriendo tras desconectar en los minutos finales, donde recibió dos goles y varios sustos en el añadido

De las 13 cartulinas que ha visto el Madrid en lo que va de Liga, ocho han sido por protestar. Ancelotti insistió en lo que ya dijo a ABC después del partido contra el Espanyol: «Ha cambiado el método y tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que evitar la protesta y adaptarnos a las nuevas reglas. Es un tema que evaluaremos entre nosotros».

Tensión en la banda del Bernabéu 🥵



Luis García Plaza se enfadó y no dudó en pedir explicaciones a Carlo Ancelotti al terminar el partido#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/y027e0XFQJ — DAZN España (@DAZN_ES) September 24, 2024

Como habrá que evaluar la sobrecarga con la que se marchó Mbappé minutos antes del final del partido. Ancelotti no quiso correr riesgos y retiró a Kylian cuando le dijo que tenía molestias en su pierna izquierda. En principio, no corre peligro para el derbi, pero habrá que esperar la confirmación médica de que no es más que fatiga acumulada: «Estaba un poco cargado y me ha pedido el cambio para evitar problemas», sentenció Carletto.