Suscribete a
ABC Premium

real madrid

El Athletic mide la valentía de Xabi

Alonso, tras un noviembre horrible, está obligado a darle un giro a su equipo en San Mamés, aunque ello conlleve situaciones dolorosas

Calma tensa con Xabi Alonso

Xabi y Vinicius, durante un entrenamiento
Xabi y Vinicius, durante un entrenamiento reuters
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Se juega Xabi Alonso su puesto de trabajo esta noche en San Mamés? Según el Real Madrid, no. Según el propio entrenador, tampoco. ¿Significa eso que una hipotética derrota ante el Athletic Club descarta por completo su despido? Si hacemos caso a los ... protagonistas, sí. Luego, si sucede que el equipo blanco cae ante los de Valverde, veremos si los acontecimientos son los que dicen que van a ser.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app