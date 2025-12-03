El Athletic mide la valentía de Xabi

¿Se juega Xabi Alonso su puesto de trabajo esta noche en San Mamés? Según el Real Madrid, no. Según el propio entrenador, tampoco. ¿Significa eso que una hipotética derrota ante el Athletic Club descarta por completo su despido? Si hacemos caso a los ... protagonistas, sí. Luego, si sucede que el equipo blanco cae ante los de Valverde, veremos si los acontecimientos son los que dicen que van a ser.

«He vuelto a hablar con el presidente estos días y han sido conversaciones positivas y en buen tono», comentó ayer Alonso en la sala de prensa de Valdebebas. Lo hizo en una pregunta en la que también se le cuestionó si creía que se jugaba el puesto en Bilbao. Pasapalabra.

También se quitó otra pregunta comprometida de encima cuando se intentó saber qué se le pasaba por la cabeza cuando leía en algunos informaciones que hablaban de alternativas al banquillo del Madrid: «No es una pregunta para mí», dijo Alonso. Misma respuesta que utilizó para posibles refuerzos en el mercado invernal: «Lo mío es el campo, y ahí miro al corto plazo. A San Mamés».

Ese corto plazo que solo ocupa la mente de Xabi tiene muchos frentes abiertos. El Madrid llega a San Mamés tras otro partido desastroso a nivel defensivo, un medio del campo invisible y un ataque colgado de la genialidad de turno de Mbappé. O de Vinicius. En Montilivi, Xabi hizo calentar durante más de treinta minutos a Gonzalo para, finalmente, sacarlo en el 90. Uno de esos cambios que tanto se le criticaba a Ancelotti. Tiene poca defensa.

Los cambios de los últimos partidos denotan cierto temor en Xabi a recibir una carita de alguna vaca sagrada

A Xabi el cuerpo le pedía meter un '9' que ocupara un área huérfana de jugadores del Madrid, y lo estuvo posponiendo durante toda la segunda mitad porque su entrada, seguramente, hubiera supuesto mandar al banquillo a Valverde, Bellingham, Vinicius o Mbappé. Perdiendo, o empatando, no es sencillo sacar a una vaca sagrada por un chaval de la cantera, pero es la valentía por la que se supone, entre otras virtudes, que se fichó a Alonso. Al final, Gonzalo salió tarde y por Trent, un lateral, y el teórico mejor centrador del equipo: «En el Mundial de Clubes, Gonzalo tuvo un rendimiento espectacular, mostró un gran nivel, marcó goles… Ahora no tiene todos los minutos que probablemente se merezca, pero en el Mundial no estaba disponible Kylian. Es un chico muy inteligente, y sabe dónde está. Lo importante es que está siempre preparado».

El cambio de Gonzalo no fue el único cambio político ante el Girona. A Camavinga lo mandó a jugar para sentar a Güler, no fuera a ser que Jude se sintiera señalado, como así sucedió tras el 5-2 en el Metropolitano. Un Bellingham que ese domingo jugó en el doble pivote junto a Tchouaméni y cuyo rendimiento, excepto los partidos ante el Barcelona y el Valencia, está muy lejos del mejor Bellingham.

Xabi sabe mejor que nadie que hay jugadores intocables que, ahora mismo, no lo deberían ser. Insistir en ellos para no generar mal ambiente en el vestuario es una decisión que, quizás, le salga bien. O, quizás, no. Pero lo que no admite debate es que una decisión que no hubiera tomado en el Leverkusen, donde allí la meritocracia era su seña de identidad.

Y en este vacío de identidad en el que está inmerso Alonso, aparece delante un Athletic cuya temporada camina entre interrogantes, como la del Madrid, pero con la buena noticia de que Nico, su futbolista franquicia, parece haber superado ya los problemas de pubalgia. En San Mamés, el Madrid acumulaba en Liga cinco victorias consecutivas hasta el 2-1 de la pasada temporada. Una derrota que, de repetirse, pondrá a prueba la paciencia con la que el Madrid ha vestido el no despido de Xabi, pase lo que pase en San Mamés.