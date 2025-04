Asombro por el extraño volantazo del fichaje de Ancelotti por Brasil: fechas, finiquito y un posible enfado del Madrid, claves

Apenas dos días después de que el fichaje de Carlo Ancelotti por la selección brasileña de fútbol pareciese hecho a falta de la firma del italiano, el futuro del todavía técnico del Real Madrid ha dado un vuelco. Después de un primer intento en 2023 y de muchos meses de contactos, que alcanzaron su punto álgido en las últimas semanas con la presencia del empresario brasileño Diego Fernandes, emisario de la federación de su país, en el Real Madrid-Arsenal y en la final de Copa, la operación se habría frenado en seco justo antes de la firma del contrato.

Los motivos, según apuntan desde Brasil, se moverían entre lo económico y un problema de fechas para la incorporación al nuevo puesto, que habrían pasado a ser insalvables después de la decepción de la directiva del Real Madrid por la forma en la que Ancelotti ha llevado las negociaciones en las últimas fechas, cuando aún no están cerrados los detalles de su salida del club blanco.

Uno de los principales obstáculos para el fichaje de Carlo Ancelotti por Brasil es el de la fecha de su incorporación. El deseo de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de su presidente Ednaldo Rodrigues, de incorporar al italiano antes del próximo parón de selecciones, en junio, choca frontalmente con la agenda del Real Madrid, que una vez acabada la Liga española deberá acudir al mundial de clubes de la FIFA (14 de junio-13 de julio). Y en el Bernabéu, aunque ya han decidido que Ancelotti no seguirá la próxima temporada, aún no tienen claro si disputar el novedoso torneo con el de Reggiolo en el banquillo o no.

En este escenario de dudas por resolver, el todavía técnico blanco habría trasladado a la CBF la imposibilidad de dirigir a Brasil ya en los partidos del 3 de junio ante Ecuador y del 8 ante Paraguay. Un escollo importante para una federación tan importante como la brasileña, que no parece dispuesta a emplear a un entrenador interino hasta que Ancelotti pueda hacerse cargo finalmente de su equipo nacional.

El otro punto de fricción que parece haber dado al traste con el acuerdo -salvo nuevo volantazo de última hora- ha sido el económico. El Real Madrid estaba dispuesto a dar al técnico todas las facilidades para viajar rumbo a Brasil, tanto en las fechas como en el apartado monetario, pero su imagen pública volviendo de negociar en Londres junto a Diego Fernandes no habría gustado demasiado en el club, que tampoco quiere salir perdiendo en la operación.

Finiquito o compensación econoómica

El club blanco consideraba que podía ahorrarse el finiquito de Ancelotti, unos 10 millones de euros netos por la temporada de contrato que le resta, pero según algunas fuentes el preparador habría pedido cobrar al menos cuatro millones de la cantidad total que le corresponde. Posturas frontalmente enfrentadas que podrían haber hecho que fuera la CBF la que tuviera que hacerse cargo de algún tipo de compensación al italiano. Sin embargo desde Brasil tienen muy claro que no quieren pagarle más allá de su salario como seleccionador.

Lo plasma desde tierras brasileñas Alicia Klein, de UOL, muy dura con su federación: «¿Pensabas que le ibas a regalar un globo a Florentino Pérez? Es el director más curtido del mundo del fútbol. Pensar que iban a hacer cerrar un acuerdo, informarle y que él firmaría el cheque para mí es o inmensamente ingenuo o arrogante. Tanto por parte de los que negociaron por la CBF como por parte de Ancelotti».

Por su parte, ESPN Brasil, comenta un vídeo del programa 'El chiringuito' en el que se puede ver al todavía entrenador madridista regresando de Brasil con intermediarios de la CBF: «Las cosas empezaron a complicarse aquí. A Florentino Pérez no le gustó nada la forma en la que Ancelotti estuvo circulando públicamente incluso con intermediarios de la CBF. Y endureció la libertad del técnico para una salida inmediata. No pagaría el resto del contrato al italiano. ¡Esta bloqueado!».

Así, el hecho de que el técnico no pueda incorporarse cuando Brasil desea y que además la CBF deba pagar el finiquito (o al menos una parte) que le corresponde al italiano, sumados, han hecho que una operación que parecía cerrada descarrile. Los dirigentes brasileños aún tienen esperanzas de que aún pueda hacerse el fichaje, pero por si acaso ya han activado su plan B y que tiene como eje al portugués Jorge Jesús, actual entrenador del Al-Hilal de Arabia Saudí.

Precisamente, desde la boyante liga árabe podría haberle llegado en las últimas horas al italiano una oferta de cerca de 50 millones netos por temporada, una descomunal cantidad que, de ser cierta, se antoja irrechazable en la recta final de su carrera.

Si finalmente se confirma la ruptura definitiva de las negociaciones entre Ancelotti y Brasil será la segunda vez que el italiano deja colgada a la CBF desde que esta está tras sus pasos, pues hace año y medio acabó renovando con el Real Madrid cuando ya tenía un acuerdo verbal con la selección pentacampeona del mundo.