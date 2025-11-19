Un insufrible dolor de cabeza tumba al Real Madrid

Noche invernal en Borehamwood, periferia de Londres, con ese frío húmedo que traspasa la piel hasta encoger los huesos. Nubes de vaho en cada pugna, en cada carrera. El Real Madrid le plantó cara al Arsenal, vigente campeón de la Champions femenina, pero ... la necesidad de victoria de las inglesas —poco acertadas en las citas anteriores de la fase inicial del actual torneo europeo— y el impresionante poderío ofensivo de su goleadora, Russo, acabaron por noquear al equipo español.

Arsenal 2-1 Real Madrid Liga de Campeones femenina | Fase liga - Jornada 4 Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe (Blackstenius, m. 87); Cooney-Cross (Laia Codina, m. 90+3), Mariona, Maanum; Kelly (Foord, m. 63), Smith (Mead, m.63) y Russo (Hinds, m. 87).

Real Madrid: Misa Rodríguez; Eva Navarro (Sheila, m. 59), María Méndez, Lakrar, Yasmim (Iris, m. 84); Angeldahl, Däbritz (Alba Redondo, m. 69), Weir; Linda Caicedo, Athenea (Keukelaar, m. 69) y Feller (Irune, m. 69).

Goles: 0-1, min.43: Weir. 1-1, min.53: Russo. 2-1, min.67: Russo.

Árbitra: Silvia Gasperotti (Italia). Amonestó a Kelly.

Bien situado desde el inicio, el equipo de Pau Quesada vivió un primer tiempo tranquilo. El mayor dominio inglés no se tradujo en grandes ocasiones de gol. El partido parecía controlado y, además, justo antes del descanso, en la única llegada peligrosa del las españolas al área del Arsenal, Weir dibujó con la derecha una poderosa volea que valió el 0-1.

El Madrid, impulsado por el buen resultado, regresó ambicioso tras el intermedio. Sabedor de que un solo gol era poco crédito ante un conjunto con infinidad de recursos y mucho fondo físico, asustó de salida al conjunto británico con la intención de aumentar la ventaja, .

El furor visitante duró poco. Lo que tardó en sacar su fusil Alessia Mia Teresa Russo, una delantera prodigiosa. La atacante inglesa, 26 años y de origen italiano, firmó en apenas un cuarto de hora la remontada mediante dos certeros remates de cabeza, plenos de fe, potencia y un punto de fortuna en el tanto del empate.

El equipo blanco, ayer de negro, intentó estirarse en busca del empate. Ello propició cierto desajuste defensivo. Y con más espacios, la figura de Russo se agigantó. Creó desmarques y disfrutó de varias claras ocasiones, pero no acertó a ejecutarlos con acierto, así que el partido se fue apagando y concluyó con la apretada pero justa victoria del campeón continental.