Ancelotti: «Ya veremos si Mbappé pasa a ser el primer lanzador de penaltis»

17 años después, el Valencia volvió a ganar en el Bernabéu y cada vez más cerca una permanencia que hace solo tres meses parecía una utopía. Milagro de Corberán que, además, por el camino se pega el gustazo de eliminar de la pelea por la Liga al Madrid: «Ahora está más complicado y tenemos menos opciones. Hoy hemos perdido la oportunidad de luchar la Liga con más contundencia», explicó Ancelotti.

Solo el italiano dio explicaciones tras el 1-2. Ningún jugador habló, ni siquiera para los medios oficiales. Comparecencia seria de Carletto, que cuestionado sobre si Vinicius seguiría siendo el primer lanzador de penaltis, dejó entrever que quizás sea así: «Ha sido una temporada complicada para los lanzadores de penalti: «Bellingham falló ante el Valencia, Mbappé en Liverpool y San Mamés, y Vini en el Metropolitano. Y he decidido darle de nuevo la confianza… veremos a ver si Mbappé pasa a ser el primer lanzador».

Para Carletto, la victoria del Valencia no fue merecida. Elogió el partido de los de Corberán, pero a su juicio su equipo debió llevarse los tres puntos: «Hemos creado un montón de oportunidades y solo nos ha faltado efectividad en defensa, sobre todo en cuanto a recuperación de balón porque ellos no han tenido muchas ocasiones. El gol a balón parado y, al final, como hemos arriesgado porque el empate no nos valía, hemos sufrido una contra»

Carletto negó que su equipo tuviera falta de actitud: «Esta temporada hemos sufrido derrotas merecidas, pero esta no lo es. Nos han condenado pequeños detalles. El penalti fallado, el balón parado de ellos y el gol que nos han anulado. Eso cambia la dinámica de un partido, pero honestamente merecíamos ganar»