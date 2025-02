Ancelotti rehúye de los experimentos

En la era de Champions, Superliga, Mundial de Clubes de 24 equipos y una Liga manchada por la presunta corrupción del Barcelona, la Copa del Rey es un torneo que pasa por ahí y se le saluda, pero sin demasiado ímpetu. Otra cosa son las circunstancias que acompañen a su participación. En el caso concreto de esta temporada, con el campeonato doméstico virtualmente perdido y la dificultad que siempre entraña ganar la Champions -a pesar de la presencia en cuartos del Real Madrid-, la Copa podría ser un flotador inesperado al que agarrarse para salvar la temporada. Al menos, en el caso de Ancelotti. Bien sabe el italiano que su continuidad la próxima temporada pasa por lo que suceda esta noche y en la eliminatoria contra el Chelsea, aunque Carletto haya pulsado el botón de mute: «Ya dije el domingo pasado que de mi futuro no hablo», comentó ayer en Valdebebas.

Ancelotti se juega mañana algo más que una final de Copa. Desde el fin de semana pasado ha decidido dar carpetazo al tema de su futuro, sabedor que depende de lo que haga, sobre todo, en Champions, pero también en el clásico de hoy. Si no gana uno de estos dos títulos tendrá difícil cumplir el año de contrato que le resta, y si solo suma la Copa del Rey tampoco tiene asegurada su continuidad, pero al menos sí que generará algo de dudas en la decisión final: «La idea no es volverse loco para marcar un gol. La idea es hacer un partido completo con y sin balón. No vamos a volvernos locos porque puedes meter un gol en el minuto cinco y después encajar dos. Nos vale también un tanto en el minuto 90», analiza Carletto.

Kroos, ¿banquillo?

Ancelotti ha perdido los tres últimos clásicos, todos ellos jugados en este 2023, pero no cree que eso sea motivo para hacer experimentos. La idea será la de siempre: «Es difícil cambiar el sistema después de todo el año trabajando el mismo. Los pequeños detalles son dónde puedes sorprender al rival. En líneas generales, un cambio de sistema solo te va a sorprender a ti mismo».

Hay más dudas que nunca sobre el once que esta noche pueda poner Ancelotti en liza, sobre todo en el centro del campo. Kroos y Modric han jugado los tres últimos clásicos como titulares, pero puede que en este uno de los dos se quede en el banquillo. El germano, que jugó los noventa minutos ante el Mallorca mientras que Modric no lo hizo ni uno, es el que más papeletas tiene de empezar el clásico como suplente: «Kroos y Modric son intocables, pero eso no quiere decir que vayan a jugar mañana (por hoy). Intocables hay muchos, pero después hay que elegir un once. Tengo que pensar en los recursos que tengo en el banquillo. Empezar no es lo más importante, lo importante es ser protagonista».

Precisamente ese concepto, el de protagonista, es el que suele generar los principales conflictos entre entrenadores y futbolistas. Los jugadores fueron, son y serán siempre egoístas. Ni el nuevo fútbol de cinco cambios ni el elevado número de partidos por temporada, situaciones que permiten más opciones de tener minutos, ha cambiado la mentalidad primitiva del futbolista, que solo piensa en jugar de inicio. En el caso del Real Madrid no es distinto, pero Ancelotti elogia la actitud de sus jugadores cuando la moneda sale cruz y no cara.

«Lo más difícil es elegir. No ante el Barça, siempre. La mentalidad del futbolista no va a cambiar, ellos quieren jugar desde el principio. Es muy difícil elegir un once, porque obviamente hay más de once que merecen jugar. Si tengo que hablar con todos los jugadores que van al banquillo me voy a cansar. Ellos saben perfectamente que si necesitan hablar conmigo mi puerta está siempre abierta, pero este grupo de jugadores no pide muchas explicaciones. Entienden bien la situación y el momento, y saben que es una plantilla que tiene mucha competencia. Mi despacho suele estar bastante vacío», reflexiona Carletto.

El Madrid no llega a una final de Copa desde hace nueve años, precisamente con Ancelotti. Entonces, los blancos ganaron la final al Barcelona, con aquella famosa cabalgada de Bale ante Bartra que acabó convirtiéndose en el tanto ganador, y en uno de los goles mas icónicos de las finales de Copa y de los clásicos. Desde entonces, solo en una ocasión, en el año 2019, el Real Madrid ha llegado a semifinales, y también le tocó enfrentarse contra el Barcelona. 1-1 en la ida en el Camp Nou y 0-3 en la vuelta en el Bernabéu. Cuatro años después, oportunidad de revancha en un match-ball en contra de Carletto.

Precedentes de Ancelotti contra el Barça: 7 derrotas y cuatro victorias

Liga 2013-14 - 1ª vuelta | Barcelona 2-1 R. Madrid

Liga 2013-14 - 2ª vuelta | R. Madrid 3-4 Barcelona

Final copa 2014 | Barcelona 1-2 R. Madrid

Liga 2014-15 - 1ª vuelta | R. Madrid 3-1 Barcelona

Liga 2014-15 - 2ª vuelta | Barcelona 2-1 R. Madrid

Liga 2021-22 - 1ª vuelta | Barcelona 1-2 R. Madrid

Semifinal Supercopa de España 2022 | R. Madrid 3-2 Barcelona

Liga 2021-22 - 2ª vuelta | R. Madrid 0-4 Barcelona

Liga 2022-23 - 1ª vuelta |R. Madrid 3-1 Barcelona

Final Supercopa de España 2023 | Barcelona 3-1 R. Madrid

Ida semifinales copa 22-23 | R. Madrid 0-1 Barcelona

Liga 2022-23 - 2ª vuelta | Barcelona 2-1 R. Madrid