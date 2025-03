Ancelotti: «No hay problema de adaptación con Mbappé»

No termina de arrancar el Real Madrid en esta temporada 2024-25. El conjunto de Carlo Ancelotti sumó otro empate en su visita a Gran Canaria para jugar contra Las Palmas. Cinco puntos de nueve posibles colecciona la parroquia madridista en el inicio liguero. Un problema sacude al equipo que, según el técnico italiano, «ya ha hablado con sus jugadores» y que tiene «fácil solución»: «Hay que defender mejor desde un compromiso y actitud colectiva. Tenemos que trabajar juntos para defender mejor y para recuperar el balón. La estadística dice que no hemos encajado un montón de goles, solo dos goles en cinco partidos, pero la sensación es que nos cuesta recuperar el balón y que los equipos rivales nos juegan demasiado entre líneas», apuntó.

Es la defensa lo que más le preocupa a Ancelotti. Sobre la zaga de su equipo, el italiano zanjó la cuestión con contundencia: «Hemos tenido un problema en los últimos partidos porque no hemos sido capaces de tener un bloque compacto en todo el partido. Todos nosotros estamos de acuerdo en esto. He hablado con los jugadores, y piensan exactamente lo mismo. Y cuando el problema está claro, es bastante sencillo de solucionarlo».

Un comienzo inusual para el Real Madrid, y más tras la ansiada llegada de Kylian Mbappé este verano. Para su entrenador, el delantero francés no está condicionando estos resultados preocupantes para el vigente campeón de la Liga. Además, el italino defendió el papel que está teniendo el internacional con Francia y subrayó que su falta de gol no se debe a un problema de adaptación: «Mbappé ha sido muy peligroso para los rivales aunque no haya marcado. Se ha movido muy bien en el frente de ataque. No hay problema de adaptación con Mbappé. Los problemas han venido en el trabajo defensivo, que tiene que ser un poco más colectivo y, obviamente, los delanteros son los menos involucrados en él».

«El gol es importante para los delanteros, pero se puede jugar mejor, más rápido, y con más movilidad. Con el tiempo se van a asociar mejor, no sólo Vinícius con Mbappé, sino todos. No vamos a tener problemas con el gol, nunca lo hemos tenido en estos años y no lo vamos a tener este año cuando tenemos los mejores del mundo», añadió.

Próximo rival: el Betis

Sobre el partido contra el Betis, el de Reggiolo espera que la afición «ayude» a que el equipo ofrezca su «mejor versión», después de un partido «complicado» contra Las Palmas. «El equipo está motivado para hacer un buen partido, volver a jugar bien y ser sólido como antes», explicó.

Uno de los jugadores que estará en el partido es Dani Ceballos, pretendido por el Betis en los últimos días de mercado. «Se ha quedado y estamos contentos e ilusionados porque es un jugador muy importante para nosotros. No ha tenido los minutos que probablemente quería, necesitaba y merecía, pero se ha quedado con nosotros, y es un profesional muy serio, que nos será útil», concluyó.