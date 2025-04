Ancelotti no tiene mucha fe: «Las posibilidades de remontar son muy pocas»

Si lo que cuenta es que Florentino, la persona más importante del Real Madrid, no se canse de Ancelotti, partidos como el del Emirates se lo ponen muy difícil al mandatario blanco. Se la jugó Carletto con Alaba de lateral izquierdo y con una propuesta más cercana a que no pasasen muchas cosas para, al menos, salir con un empate de Londres. Cuando eso ya no podía ser posible, miró al banquillo y entendió que Lucas y Fran García eran mejores soluciones que Brahim, Endrick y Güler. No es sólo caer en cuartos de final de la Champions, es el cómo: «Tuvimos suerte de que solo encajáramos tres goles», dijo Bellingham. «No hemos estado bien. El Arsenal ha hecho un gran partido y no supimos dar un paso adelante ni encontrar nuestro juego», analizó Lucas. «Ha sido complicado. No han salido las cosas como las preparamos», comentó Asencio.

Nadie puso un pero a la derrota. Tampoco Ancelotti que, a pesar de ensalzar la primera hora de su equipo, reconoció que el 1-0 provocó un partido totalmente nuevo que pasó por encima de sus jugadores: «Es una derrota dura. No nos la esperábamos. El equipo ha estado bien una hora. Ordenado. Y después de los goles a balón parado se ha caído a nivel mental y físico. No hemos tenido reacción en los últimos treinta minutos y este equipo habitualmente la tiene», argumentó Ancelotti.

El entrenador italiano ni siquiera fue capaz de lanzar un mensaje optimista de cara a la vuelta: «Obviamente, lo vamos a intentar, pero las posibilidades de remontar son muy pocas». Como poca cosa pudo hacer Courtois en el 2-0 de Rice. No así en el primer tanto del mediocentro: «Muchas veces he pegado en la barrera o por encima del larguero. Iba a centrar, pero vi a la barrera y al portero y pensé 'vamos a por ello', y Bukayo me dijo que lo intentara por fuera», explicó Declan. «En las faltas pensé que había metido bien la barrera. Siempre meto un hombre de más para que esa comba no pase. Quizás podía haber puesto un hombre más incluso, pero pensé que no iba a coger tanta comba. Y el segundo es un golazo», analizó el belga, que también dejó un mensaje a sus compañeros: «Son dos faltas innecesarias».

Corrió el Arsenal 113 kilómetros por los 101 del Madrid. Nada nuevo en esta Champions, donde en ningún encuentro los blancos han recorrido más distancia que sus rivales. Un triunfo que no mete aún al Arsenal en semifinales de Champions, pero que ayuda a acercarlo a esa nobleza europea de la que llevaba bastante años fuera el equipo londinense: «Tenemos claro lo que hemos hecho hoy y por qué hemos ganado, pero ahora hay que ir al Bernabéu y demostrarlo allí también. Llevábamos veinte años sin medirnos al Madrid, pero la historia se crea en noches como esta», comentó Arteta.

Prudente el técnico vasco, sabedor que en el Bernabéu pasan cosas que en ningún otro campo suceden. Su amigo Guardiola lo puso en antecedentes estos días: «Es de personas inteligentes aprender de los mejores y por eso he hablado con él estos días». Le vendrá bien volver a hacerlo de aquí al miércoles.