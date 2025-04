Ancelotti no ha pensado en irse y deja su futuro en manos de Florentino: «No quiero saber nada»

Ancelotti es, seguramente, el mejor entrenador de la historia del Madrid. Una situación compatible con que, quizás, su etapa en el banquillo blanco ya parece haber vivido sus mejores días. El italiano apareció en la sala de prensa del Bernabéu y allí se defendió cómo pudo. No es el único culpable de la mala temporada de su equipo, pero sabe perfectamente que, entre echar a 25 jugadores y a él, lo primero es una utopía y lo segundo, lo sencillo.

«Queda pelear la Liga, tenemos la final de Copa y tenemos el Mundial de clubes... Es una temporada interminable, pero hay que levantarse», dijo Carletto sin profundizar en las preguntas que cuestionaban su continuidad en el banquillo. «No sé qué va a ser de mi futuro y no quiero saberlo. Me da igual si se acaba el contrato o no, y si este ha sido mi último partido de Champions como entrenador del Madrid. El club puede querer cambiar y puede ser este año o puede ser el próximo. No hay problema. El día que termine aquí sólo podré hacer una cosa: dar las gracias. Nada más».

Carletto echó todo el peso de su futuro en las manos de Florentino y José Ángel, y evitó pensar en una posible dimisión. Preguntado por este periódico si se le pasaba por la cabeza entrar al despacho de Florentino para hacerle saber que, si él era el problema, no tendría problema en dar un paso al lado, el italiano contestó con un tajante «no lo he pensado».

El italiano reconoció la superioridad del Arsenal en la eliminatoria y espera que sus jugadores, y el madridismo, sepan gestionar el palo tan bien como ha sabido gestionar estos años tantos triunfos en Champions: «Tenemos que ser honestos. El Arsenal lo ha merecido en los dos partidos. El fútbol tiene dos caras, la feliz y la triste. Esta es la triste. Nos pasa menos que a otros, pero debemos saber manejarlo. Lo que les dije a los jugadores es que hay que tener la cabeza alta. Lo hemos hecho muy bien en este torneo otros años. Este año no ha sido así, pero en el deporte esto puede pasar. No existen equipos invencibles».

Noche 'gunner' histórica

La sonrisa del Bernabéu se la llevó el Arsenal, en semifinales de Champions por tercera vez en su historia. Un «paso importante» para convertirse en un equipo ganador. Así lo sintió Mikel Arteta, quien percibía de sus jugadores que estaban «listos para competir contra cualquiera», más si cabe tras superar el test Bernabéu. «Era difícil abstraerse de la sensación de caos, de que cualquier cosa podía pasar. Pero hemos sido muy inteligentes y hemos sabido cómo salir de ahí», elogió el técnico donostiarra, que se mostró bendecido por el regalo que ha supuesto contar con Mikel Merino en la posición de delantero y agradecido con Guardiola, con quien habló la mañana previa al partido: «Estoy aquí por él», concluyó.

Mientras que Rice, que reconoció que eran muy conscientes de «lo mucho que se hablaba sobre la remontada porque lo han hecho muchas veces», se mostró convencido de la fe que tuvo su equipo en saber que podían ganar en el Bernabéu. «Sabíamos que íbamos a sufrir, pero también que íbamos a ganar. Es una noche histórica para este club», sentenció el bigoleador en la ida con una imborrable sonrisa.