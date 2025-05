Ancelotti: «Ojalá Xabi pueda entrenar al Madrid»

Carletto empezó reflexionando que las críticas son normales cuando las cosas no salen bien, y acabó diciendo que no sabía que críticas había recibido, pero que imaginaba que muchas y, consecuentemente, no era necesario contestar a todas. Simpático Carletto en un momento complicado tras la derrota en el derbi, pero a la vez irónico, conocedor que los tiros van a apuntar a él en una temporada en la que, si no pasa nada raro, será su última como entrenador en el Real Madrid. Brasil le espera, aunque no quiera hablar de ello: «Todo el mundo sabe que me encuentro muy bien aquí, pero la renovación ahora no es el tema más importante. Hay muchos partidos en estos momentos», aseguró Carletto.

«Cada sistema tiene sus pros y sus contras. Con este, la posición de Bellingham nos ha dado ventaja y creo que se adapta a los jugadores que tenemos. Contra el Atlético nos hemos olvidado un poco de lo que hay que hacer. La crítica va intrínseca en mi puesto, en el trabajo del entrenador. Cuando diriges al Madrid y las cosas no salen bien, florecen. Lógico. No me afectan. Dicho esto, debo evaluar las cosas que no estamos haciendo bien, que son pocas, pero deben ser trabajadas. Mi análisis es distinto al de mucha gente. Hasta el Metropolitano lo estábamos haciendo bien y hay que seguir. Cada sistema tiene su debilidad. El rombo no es perfecto, pero el 4-3-3 tampoco. El rombo permite presionar más arriba, ser más intenso, pero te pueden pillar descolocado en centros, porque los interiores no siempre llegan a los repliegues. Estamos trabajando en ello. El problema es evidente, pero se puede arreglar. Poner en duda todo me parece demasiado», explicó Ancelotti.

El italiano reconoció falta de actitud en esos goles tan tempraneros que está encajando el Madrid y espera ponerle fin ya desde mañana, ante la UD Las Palmas, siendo más contundentes, evitando centros fáciles y acumulando más hombres en el área. También pidió más atención en las bandas: «Nos cuesta controlarlas, sobre todo en nuestro campo. Y es algo que debemos trabajar y corregir. Lo vimos en pretemporada, pero en Liga estábamos funcionando. Solo tres goles encajados hasta el Metropolitano. El problema es que ahí se nos olvidó qué hacer».

Sobre si no se atreve a sentar a Kroos y Modric en partidos importantes, Ancelotti negó que fuera así, como también negó que este sistema no le vaya bien: Pueden jugar en cualquier sistema del mundo por la calidad, el conocimiento y la experiencia que tienen. No es verdad que no me atreva a dejar a Modric y Kroos en el banquillo. De hecho, aquí todos los partidos son importantes. Si tengo que contestar a todas las críticas, me pasaría mucho tiempo aquí y no es necesario».

Tampoco cree que el 4-4-2 anule las virtudes de Rodrygo y Vinicius, a quién les da libertad total de movimientos a la hora de atacar: «Los errores que cometen los entrenadores jóvenes es que dan demasiada información, en el juego con balón. Y yo, que soy de la vieja escuela, doy más libertad a la creatividad. Sin balón, todo tiene que ser sacrificio y concentración, eso está claro. Pero con balón debe haber margen a la creatividad. Si ellos quieren abrirse y atacar por banda, yo jamás les voy a decir nada. No quiero mermar la creatividad de cada uno».

No sabemos si ese error lo comete, o no, Xabi Alonso, que está brillando en su primer paso como entrenador en el Leverkusen y suena como posible sustituto de Ancelotti. El italiano lo asume con naturalidad: «Lo conozco porque lo tuve como jugador. Tiene un conocimiento enorme del fútbol y lo está haciendo genial en el Bayer Leverkusen. Le deseo, como a Raúl o Arbeloa, que algún día entrenen al Real Madrid porque es lo máximo y les quiero mucho».