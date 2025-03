Ancelotti: «Todos mis nietos tienen la camiseta de Vinicius, no quieren otra»

El Real Madrid atraviesa un buen momento de juego y de resultados. Salvo el partido contra la Real Sociedad, en el que los blancos mostraron su mejor imagen pero no lograron plasmar su superioridad en goles, el segundo clasificado de LaLiga Santander ha recuperado la confianza y el punto de forma óptimos con importantes triunfos ante rivales duros y en plazas complicadas. Atrás quedaron las dudas de los choques que rodearon el Mundial de Qatar 2022. Y Carlo Ancelotti no lo esconde: «Las sensaciones buenas han vuelto».

El entrenador italiano ha asegurado en sala de prensa que el equipo está «mucho mejor» que hace semanas, algo que tratará de confirmar este domingo ante el RCD Mallorca. «En los últimos partidos lo hemos hecho bien, el partido contra la Real no ha sido bueno. Pero el equipo lo hizo bien en la derrota de la Supercopa, hemos ganado los dos partidos de Copa del Rey contra rivales fuertes, hemos ganado en Bilbao... Las sensaciones buenas han vuelto. Hemos tenido lesiones no previsibles, pero en general el equipo está mucho mejor».

Así, el cuerpo técnico está centrado en gestionar la recuperación y el cansancio, aspecto que tendrá mucho que decir en el próximo choque liguero de los blancos. «Mucho más que un trabajo físico es de recuperación. Los partidos nos ayudan a mejorar la condición física. Es mucho más importante el trabajo de los fisios y de los doctores en este momento que el del entrenador», explicó. «Y si eres católico, rezar un poco viene bien», bromeó.

Después mostró el entrenador su malestar por la hora del partido ante el Mallorca, fijada para este domingo a las dos de la tarde: «No me parece correcto jugar en menos de 72 horas. Descansar 72 horas es lo mínimo. Jugar el domingo a las dos no me parece correcto».

Respaldo a Vinicius

También se mostró contundente Ancelotti a la hora de arropar a su estrella Vinicius Júnior, protagonista en los últimos días por la agresión de Gabriel Paulista y que se encontrará en Mallorca con algunos futbolistas con los que ya tuvo algún que otro rifirrafe.

«Vinícius va a preparar el partido como siempre, intentando aportar y metiendo su calidad en el campo. No necesita que hable con él porque está muy enfocado en lo que tiene que hacer», explicó el técnico. «Para mí es un gran futbolista. A mis nietos les gusta a todos Vinicius; a los jóvenes les gusta ese tipo de jugador que tiene calidad, que es espectacular con el balón. Mis cuatro nietos tienen la camiseta de Vinicius y no quieren otra», confesó.

Sobre la plantilla, Ancelotti confirmó que el austríaco David Alaba «está bien y está disponible» para este domingo, pero al mismo tiempo dio por hechas las bajas de Éder Militao y Karim Benzema. «A Militao y Karim les están haciendo pruebas ahora. No parece nada serio, creo que para mañana están descartados, pero para el Mundial viajaran con nosotros, y estarán disponibles para el primer o el segundo partido, pero es bastante leve para los dos», desveló.

El Real Madrid viajará a Rabat para disputar el Mundial de Clubes después de su partido en Mallorca. Los vigentes campeones de Europa jugarán su semifinal el miércoles contra el vencedor del duelo de cuartos final entre los Seattle Sounders (EE.UU.) y el Al-Ahly (Egipto). En caso de victoria, disputarán la final el sábado. «No hemos entrado en la preparación del Mundial. Conocemos los equipos de cuartos, pero veremos después del partido de Mallorca», explicó Ancelotti.

El italiano tuvo buenas palabras para Fede Valverde, que parece haber perdido peso en sus alineaciones tras la cita mundialista de Qatar. «Está mucho mejor. No tenemos que pensar que tiene que marcar en todos los partidos. Lo que le pedimos es que meta su energía para el equipo. Y poco a poco está llegando».

«Ceballos lo está haciendo muy bien»

Finalmente, sobre los jugadores que acaban contrato este verano y están teniendo un papel muy importante en los últimos partidos, como Ceballos, Asensio o Nacho, aseguró que no se fija en el estado de su relación contractual: «No me fijo en las renovaciones, me fijo en su profesionalidad, en lo que aportan, en la ilusión que tienen. Son muy profesionales. El tema de la renovación lo hablarán con el club».

Entró, eso sí, el italiano en el caso concreto de Dani Ceballos, que ha jugado como titular los últimos tres partidos y se ha erigido en un puntal del equipo, hasta el punto de que el Bernabéu pidió a coro su renovación ante el Valencia. «Lo está haciendo muy bien, es un interior de gran calidad, muy serio en el campo, juega con mucha personalidad. Ojalá pueda seguir».