Ancelotti habla de jugadas grises y Borja pide a su club alzar la voz por el arbitraje: «Espero que González Fuertes sea autocrítico»

El arbitraje de González Fuertes protagonizó el postpartido en el Bernabéu. Sus decisiones en el 1-0 y en el 3-2 no gustaron al Leganés y así lo evidenció Borja Jiménez: «Los de arriba tienen poco derecho de quejarse. Hoy hemos tenido otra vez mala suerte con el arbitraje. Espero que el club pueda hacer algo respecto», dijo el técnico pepinero, exigiendo a su club lo que ya han hecho otros en anteriores semanas: «Creo que el club debe alzar la voz para seguir la línea del resto de equipos. No creo que sea falta de nivel del colegiado. Sencillamente, no ha tenido su mejor día y estoy convencido que será autocrítico».

Las quejas del técnico del Leganés no las comparte del todo Ancelotti, que considera que fueron dos jugadas no tan claras como ellos consideran y, además, se quejó de una infracción en el origen del 1-2: «Se queja el Leganés, pero también podemos hacerlo nosotros porque puede haber falta a Brahim antes de ese gol. Son situaciones grises en las que el árbitro ha decidido así».

El italiano cree que su equipo nos mereció que el Leganés le remontara el partido y lo achacó a una desconexión táctica, pero a no a un tema de intensidad: «Creo que no hemos jugado un mal partido. Ha faltado equilibrio en la primera parte. Cuando tomas ventaja se debe manejar mejor. El equipo no estaba bien posicionado, pero intensidad sí hemos tenido. Por eso hemos remontado partido y al final hemos ganado».

Una victoria que deja al Atlético ya a seis puntos, pero Ancelotti no cree que haya dejado de ser un rival para el título: «El Atlético es equipo serio y va a pelear hasta el final en esta competición».