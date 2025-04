Ancelotti, felicidad contenida, e Imanol, muy duro contra el arbitraje: «El Madrid no necesita estas ayudas»

El Madrid logró el objetivo, que no era otro que meterse en la final de Copa, pero el cómo no dejó satisfecho del todo a sus protagonistas. Tanto los jugadores como Ancelotti lamentaron los errores del equipo, capaz de hacerle cuatro goles a la Real, «algo que no es sencillo», aseguró Carletto, pero también capaz de encajar cuatro tantos y de estar durante varios minutos eliminado: «Estamos contentos porque vamos a jugar una final, pero en lo que respecta al partido no podemos estar contentos. Tenemos que jugar mejor», aseguró Tchouaméni, autor del 3-3, su primer gol de la temporada.

Mensaje que también trasladó Ancelotti en su comparecencia en la sala de prensa del Bernabéu: «Con el 0-1, el equipo ha reaccionado bien y hemos podido volver pronto a la eliminatoria. También con el 1-3 y después en la prórroga creo que hemos sido superiores. Hubo errores, falto equilibrio, pero hemos cumplido», analizó el italiano, serio a pesar de la ganancia obtenida.

El italiano dijo que la entrada de Olasagasti a Vinicius en la segunda parte de la prórroga era roja clara, algo que no le pareció a Imanol. Además, el técnico de la Real fue muy duro con la actuación arbitral por el supuesto fuera de juego de Mbappé en el 3-3 que no señaló Alberola Rojas: «Fue una entrada dura y fuerte, típica de lo que está en juego, pero nada más. Lo que tengo claro es que en el otro área, ese fuera de juego sí lo hubieran pitado. El Madrid no necesita este tipo de ayudas porque es un grande y estoy dolido por eso. Pero también contento y orgulloso por quedar fuera de Copa ante un equipo muy poderoso contra el que hemos peleado y cuando nadie nos daba ya ninguna opción».

Oyarzabal también se quejó en zona mixta de la posición antirreglamentaria de Mbappé, pero prefería poner el acento en cómo compitió su equipo: «Nos tenemos que ir con la cabeza alta. Confiábamos y eso habla bien de lo que el equipo ha hecho. Intentar seguir por ese camino. Hay que pasar este momento de pena y pensar en el próximo partido».

Como ya piensa Rudiger en el 26 de abril, fecha de la final en La Cartuja: «Estoy muy feliz. La cuarta final de una temporada que está siendo muy difícil, pero estamos en otra final y la vamos a ganar», comentó el alemán, que celebró junto a la grada su épico 4-4. Un festejo de locos, como no podría ser de otra manera en el alemán.

A la final de Sevilla llegará con Endrick como pichichi. Cinco goles del brasileño en Copa, dos de ellos en la semifinal contra la Real Sociedad, y el del Bernabéu una obra de arte: «Vaya pase me ha dado Vinicius. Cuando mete el balón, pensaba que el Remiro saldría, pero se quedó en la portería. Pensé en chutar fuerte, pero al levantar la cabeza, vi que iba al suelo y mi única opción era picarla. Salió bien». «Endrick ha jugado muy bien y en el gol ha definido también muy bien. No ha jugado mucho, pero cuando juega lo hace a gran rendimiento», comentó Ancelotti

«Tengo que aprovechar las oportunidades. Sé lo difícil que es jugar aquí, con los cuatro mejores del mundo, Vinicius, Bellingham, Mbappé y Rodrygo, en ataque. Cuando me toca jugar, tengo que aportar, bien sea marcando. o defendiendo. Soy delantero y quiero goles, claro, pero siempre hay que ayudar», sentenció el brasileño.