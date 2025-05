Ancelotti: «No podía ser entrenador del Madrid toda la vida»

En Valdebebas hoy no estaba claro si comparecía el nuevo seleccionador de Brasil o el entrenador del Real Madrid. El club blanco, casi 24 horas después de que la CBF anunciase el fichaje de Carletto, sigue sin hacer público el adiós de Carletto. Así que el sapo, como casi siempre, se lo tragó Ancelotti, y no salió indigestado: «No podía ser el entrenador del Madrid toda la vida», insistió en varias ocasiones.

Ancelotti no quiso profundizar en el que será su nuevo trabajo a partir del lunes 26 de mayo. Le quedan dos semanas como entrenador del Madrid y quiere, además de competirlas y no regalarle el título al Barça por fallos propios, disfrutarlas a tope: «Es un reto importante dirigir a Brasil, pero hoy soy todavía entrenador del Madrid y quiero acabar bien esta fantástica aventura. Tengo que pensar en el tiempo que estoy viviendo y en los días que me quedan aquí. Le tengo un gran respeto al club, a la afición y a los jugadores. Nunca pensé que sería durante seis años entrenador de este club».

Respeto que le lleva a no darle importancia a los tiempos elegidos por el Madrid para anunciar su adiós: «Sacará el comunicado cuando ellos quieran. No hay ningún tipo de problema. El fútbol, como la vida, son aventuras que empiezan y terminan. Se acaba un periodo bonito, lo hemos pasado bien, nunca he tenido un problema con el club y nunca lo tendré. Ha sido un periodo inolvidable y los títulos hablan por sí mismos. Seré aficionado de este equipo toda la vida, pero no podía ser entrenador del Madrid toda la vida. Lo tomo con naturalidad. No hay que hacer un drama».

Se le preguntó a Carletto si estaba feliz, tras varias cuestiones en las que contestó de un modo seco. El italiano dio una respuesta afirmativa: «Sí, estoy muy feliz. Y si hoy no tuviera una rueda de prensa sería fantástico... Sencillamente, tengo la camiseta del Madrid hasta el día 25 y no quiero que me pregunten por otras cosas, pero soy muy feliz».

Carletto aseguró que nunca había sentido que el Madrid no le quisiese, ni siquiera ahora que se va a ir: «Hay mucho cariño. Este adiós forma parte de la vida». Un adiós en el que también hay mucho cariño hacia sus jugadores. Este periódico le preguntó si, en esta última temporada, que él calificó de «difícil», había maleducado a los jugadores y estos se habían confundido, como sucedió en la primera etapa de Florentino, motivo por el que acabó dimitiendo en el año 2006: «¿Quieres decir que tenía que utilizar el látigo? No, no he maleducado a los jugadores»

Habló en concreto de uno, de Rodrygo, que se marchó lesionado del entrenamiento. Ancelotti negó que haya algo más que un bajo momento de forma y un mal estado anímico: «Rodrygo tuvo un estado febril la semana pasada que no le ha permitido volver a su mejor nivel. Hoy ha tenido una molestia muscular, no sé de qué pierna, y hay que examinarle. El jugador no está a su mejor nivel y está decepcionado porque quiere mostrar su calidad, pero no hay nada más. A Rodrygo le tenemos mucho cariño. Sobre todo, yo».