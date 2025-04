Ancelotti: «No me arrepiento de los cambios»

El Madrid se marchó del Metropolitano con mejor sensación que la pasada temporada, en la que recibió tres goles y sufrió su única derrota en Liga, pero el empate de anoche no es tampoco para tirar cohetes. Tuvo la victoria en su mano, y se le escapó en el tiempo añadido, con un equipo ya más preocupado de defender que de buscar el segundo: «Puede pasar, el rival es muy fuerte y tiene mucha calidad. Fue en el último minuto y es una pena. Controlamos bien el partido y estuvimos cerca. El objetivo era estar mejor que el año pasado y lo hicimos, defendimos bien. Se podía tener más velocidad con balón, pero seguimos peleando, no nos desespera. Empatar aquí puede ser un buen punto para el futuro. Mira el año pasado».

Carletto prefiere ver el vaso medio lleno y no cree que sus sustituciones tuvieran la responsabilidad del empate: «No, no me arrepiento de los cambios. Fueron por el cansancio de los jugadores», dijo en dos ocasiones, de manera contundente, sabedor que será el foco de las críticas en las próximas 24 horas: «Siempre pienso en positivo, no en negativo. Hemos ganado un punto, recortamos un punto. La dinámica es buena y ya pensamos en el miércoles».

Es el tercer empate del Madrid en cuatro partidos como visitante en esta Liga. Se dejó dos puntos en Mallorca, otros dos en Gran Canaria y un par más ayer en el Metropolitano: «Es el fútbol cuando tienes ventaja tienes que hacer una cosa: defender. Lo hemos hecho muy bien casi todo el partido, pero en la última jugada hicieron un pase filtrado muy bueno y nos marcaron gol».

Carletto, a diferencia de Simeone, no quiso profundizar en la lamentable actuación de los ultras del Frente, ni en las posibles consecuencias, y ensalzó el modo de proceder de Busquets Ferrer tras el lanzamiento de objetos a Courtois: «Creo que ha sido una actuación correcta del árbitro. Había que parar, se arreglaron algunas cosas y empezamos otra vez. Obviamente, no nos gusta a nadie. Todos queríamos jugar. El árbitro actuó bien. Nos dijo que tiraron mecheros y que había parado dos veces el partido, y que si tiraban otro tenía que pararlo por completo. Yo sólo soy entrenador y controlo el aspecto deportivo. Habrá gente más experta».

Un Courtois que se marchó del Metropolitano con problemas musculares que le impidieron golpear el balón en los últimos minutos y que deja en el aire su participación ante el Lille y contra el Villarreal esta semana, en los dos partidos que tiene el Madrid antes del parón internacional. Quién sí estará seguro en Champions será Camavinga, que regresaba ayer a una convocatoria tras casi siete semanas de baja: «Eduardo está bien, pero viene de una lesión de cuarenta días y era un partido muy luchado. No era ideal para él. Podrá jugar el miércoles».