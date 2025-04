El 'análisis' del alcalde de Orense sobre la eliminación del Real Madrid en Champions: jugadores negros, fútbol y atletismo

La debacle del Real Madrid en la Champions League con dos derrotas frente al Arsenal ha abierto el obligado periodo de reflexión en el que se buscan culpables. Para algunos, las miradas se dirigen a la dirección deportiva y las dubitativas operaciones de fichajes y renovaciones que no han salido tan bien como esperaban.

Una de las opiniones públicas que más ha calado, no tanto por su profundidad sino por su ausencia de ella, ha sido la de Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Orense. El extravagante líder de Democracia Orensana dejó un mensaje en su cuenta de X en la que acusaba a los responsables madridistas de decidir sus fichajes en función del color de piel de los jugadores, como si por eso obtuvieran una cierta ventaja competitiva.

La frase en cuestión: «Que el Real Madrid haya pensado que, por el hecho de fichar a muchos jugadores negros, marcaría la diferencia física en los partidos, es no tener ni idea de fútbol ni de atletismo». Las respuestas al respecto no se han hecho esperar.

«Habló el Usain Bolt de las rampas mecánicas», le replica uno. «El que no tiene idea del fútbol y del atletismo eres tú», le dice otro. «Independientemente de la raza, el Real Madrid se ha equivocado con sus 'no fichajes'. No hay centro del campo desde hace varios años. El Real Madrid casi nunca domina los partidos importantes», apuntala otro seguidor, más calmado.

Esta salida de tono de Jácome no es, ni mucho menos, la primera. Entre sus polémicas más recientes se encuentra haber eliminado por completo las ruedas de prensa por comparecencias emitidas en su propio canal de Youtube, sin preguntas, o ser cazado en varias conversaciones explicando cómo cobrar mordidas de empresas para financiar su campaña electoral.