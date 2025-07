Quién es Álvaro Carreras, nuevo fichaje del Real Madrid: edad, posición en la que juega y su relación con Raúl Asencio

El Real Madrid continúa agitando el mercado de fichajes y lo hace desde los cimientos de la defensa. Después de la incorporación de Dean Huijsen, los blancos confirmaron la incorporación de un nuevo lateral izquierdo, que ha costado 50 millones de euros. Se trata de Álvaro Carreras.

El jugador nacido en Ferrol en 2003 es un nombre que siempre ha estado en las oraciones del nuevo técnico del Real Madrid tras acaparar los focos este curso, sobre todo en la Champions League, con grandes actuaciones en los duelos ante el Barcelona y Atlético de Madrid, que le pusieron en el mapa europeo. Es internacional con la selección española sub-21.

Un perfil todoterreno, el del gallego, que funciona tanto en un esquema de cuatro atrás, pero también como carrilero en formación de cinco, la formación preferida por el preparador de Tolosa en el Leverkusen. El lateral cumple en tareas defensivas, pero también tiene gran capacidad para correr la banda y llegar a zonas de peligro.

Su paso por la cantera del Real Madrid hasta ser la gran sensación del Benfica

El nuevo lateral de los blancos se formó en las categorías inferiores del Galicia de Caranza y el Racing de Ferrol, ambos equipos de su localidad natal. Tras un periodo en la cantera del Deportivo, llegó en 2017 a Valdebebas, a la categoría cadete, donde estuvo tres cursos, hasta que siendo parte del Juvenil C, decidió no renovar e irse a las filas del Manchester United. Con los 'Diablos Rojos' completó su formación, aunque no llegó a disputar ni un minuto en el primer equipo, y se consolidó como lateral del Benfica. En el Madrid fue compañero de habitación de Raúl Asencio, actual central del conjunto blanco.

«De pequeño jugaba de delantero. Me encantaba marcar goles. Hubo una temporada en el Racing de Ferrol que marqué ¡más de 100!», contó en una entrevista el jugador, que en su etapa con el United coincidió en los entrenamientos con jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Juan Mata, Sancho o Rashford.

Pese a ser considerado una de las grandes promesas de 'La Fábrica', como se conoce a la cantera del Real Madrid, el lateral de 22 años y 1,86 metros de altura, tuvo que emigrar para darse importancia, y pasó a ser parte del sub-23 en el United, que lo cedió al Preston North End y estuvo media temporada en el Granada. El lateral izquierdo en Da Luz fue el sucesor de Alejandro Grimaldo, otro jugador del agrado de Xabi Alonso, y se declaró fiel seguidor de Marcelo en su etapa de blanco.

«Mi pie izquierdo es mi mayor tesoro», dijo en su presentación con el Benfica. Su valor de mercado, según el portal Transfermarkt, se ha disparado de los 7 a los 28 millones de euros desde el verano.