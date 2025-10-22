Alineación del Real Madrid contra la Juventus en el partido de Champions hoy

Algo más de un mes después se volverá a escuchar el himno de la Champions League en un Santiago Bernabéu que instalará 100 cámaras ante la Juventus de Turín, como prueba de un proyecto que promete cambiar la forma en que los aficionados ... del Real Madrid viven los partidos.

Los de Xabi Alonso regresan a escena este miércoles 22 de octubre con un duelo que promete emociones fuertes ante un viejo conocido: la Vecchia Signora.

El conjunto blanco, líder de LaLiga y con un arranque inmaculado hasta la fecha en Europa - ganó ante el Olympique de Marsella en Chamartín e hizo lo propio ante el Kairat Almaty en Kazajistán, buscará su tercera victoria en esta fase de la Liga de Campeones.

Los del Paseo de la Castellana llegan lanzados tras ganar al Getafe, con otro tanto de Kylian Mbappé, que suma ya 18 goles en 14 partidos entre los duelos del Madrid y Francia. El galo está en estado de gracia y será un día más la punta de lanza de los blancos como referencia ofensiva ante los italianos.

Malas noticias para Xabi Alonso con Alaba y buenas con Trent Alexander-Arnold

Ante los blancos estará una Juventus que tiene que espabilar tras sumar dos empates en las primeras dos jornadas. Y llega además con un dato preocupante: no gana a domicilio en la máxima competición continental desde hace cinco encuentros.

Xabi Alonso cuenta en este partido con varias dudas que parece que no van a llegar al duelo ante los italianos. No estarán Rüdiger, Huijsen, Ceballos, Carvajal ni Alaba, que volvió a lesionarse ante el Getafe. Eso sí, parece que deberían hacerlo tanto Ferland Mendy como Trent Alexander-Arnold, que se ha perdido los últimos seis partidos del Madrid y que completó el último entrenamiento con normalidad.

Un encuentro en el que se esperan un par de cambios respecto al once de LaLiga, marcado por las bajas y con la mente también puesta en el próximo Clásico de este domingo 26 de octubre ante el Barcelona.

Alineación probable del Real Madrid y la Juventus en el partido de Champions hoy

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Güler, Vinícius; Mbappé.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiasso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.