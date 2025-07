Alineación del Real Madrid contra el Dortmund del Mundial de Clubes hoy

El Mundial de Clubes entra en su recta final y ya se van conociendo ciertos detalles del cuadro de la primera edición bajo este formato de 32 equipos. Por ejemplo, que un finalista será europeo, al emparejarse en semifinales los vencedores del PSG - Bayern y Real Madrid - Borussia Dortmund.

Si el cruce de cuartos entre parisinos y bávaros suena muy potente, lo cierto es que el Madrid ha tenido algo más de fortuna para buscar su pase a semifinales. Su rival, un Dortmund con muchos altibajos a lo largo de toda la temporada pero que, al final, obtuvo una plaza vía Bundesliga para disputar la próxima Champions. En el Mundial aún no ha perdido, pero todas sus victorias, ante conjuntos de otras confederaciones, han sido por la mínima.

Uno de los goleadores del Borussia Dortmund en el torneo cuenta con un apellido muy familiar en el Real Madrid: Bellingham. Sin embargo, Jobe, que está debutando en el equipo alemán en este Mundial de Clubes, no podrá medirse a su hermano Jude por acumulación de tarjetas amarillas. Vio la segunda ante Rayados de Monterrey y es la única ausencia del Dortmund por sanción. Emre Can, Salih Özcan y Schlotterbeck están fuera por lesión.

Sin Bellingham, un claro candidato a ocupar su puesto es Julian Brandt. El otro, Sabitzer. Chukwuemeka parece con muchas menos papeletas, además, teniendo en cuenta que contra los mexicanos no estuvo disponible por enfermedad. Quién ocupará ese tercer puesto en el centro del campo parece la única incógnita del Dortmund, mientras que en el Real Madrid la duda principal reside en el ataque.

En este caso, eso sí, no hay ningún motivo forzado que obligue a Xabi Alonso a alterar su once. No obstante, la recuperación ya total de Mbappé amenaza la titularidad de Gonzalo García, que marcó el gol que dio al Madrid la victoria ante la Juventus en octavos e, incluso, está peleando por ser el máximo goleador del torneo.

Alineación probable del Real Madrid contra el Borussia Dortmund Courtois; Rüdiger, Tchouaméni, Huijsen; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Güler, Fran García; Bellingham, Vinicius, Gonzalo.

Alineación probable del Dortmund contra el Real Madrid Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi, Guirassy.