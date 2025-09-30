Alineación del Real Madrid ante el Kairat en el partido de Champions hoy

Casi 7.000 kilómetros de recorrido para un partido que debería ser de rehabilitación tras la sonrojante derrota en el Metropolitano. El Real Madrid realiza el viaje más lejano que jamás ha emprendido en un territorio fetiche como es la Champions League.

Los blancos - que iniciaron su andadura en el torneo con victoria ante el Olympique de Marsella en el Bernabéu - buscan ahora el segundo triunfo en la ciudad de Almaty, en Kazajistán. Allí les espera el Kairat, rival ante el equipo de Xabi alonso se mide este martes 30 de septiembre.

Y lo hará no solo ante un club desconocido para la amplia mayoría del público, fundado en 1954, cuando Kazajistán era todavía territorio de la Unión Soviética, y que está situado a 350 kilómetros de la frontera con China. También se pone en juego el cansancio, las bajas en defensa y el escenario a los pies de las montañas kazajas. Un duelo que se disputa en el Ortalyq Stadion, capacidad para 23.000 espectadores, por lo que es un escenario bien modesto comparado con los grandes templos europeos.

El Real Madrid necesita recuperar las buenas sensaciones que tenía antes de ser vapuleado ante los de Diego Simeone el pasado sábado en el Metropolitano, donde cayeron por cinco goles a dos y dejaron una pésima imagen defensiva. Y es que si no fuera poco el desastre en la retaguardia, Xabi Alonso ve cómo su enfermería se agranda en este inicio de temporada, algo que ya llenó de incertidumbre distintas partes del curso anterior con Carlo Ancelotti al frente.

El tolosarra no podrá contar para este partido con sus laterales derechos, ya que tiene lesionado al ex del Liverpool Trent Alexander-Arnold hasta al menos el mes de noviembre, y el domingo dio por perdido a Dani Carvajal para unas cuatro o cinco semanas. El madrileño se sumó a las bajas también de Ferland Mendy y Antonio Rüdiger. Además Éder Militão, con una fuerte contusión de tobillo, no entró en la convocatoria.

Xabi Alonso se ha visto obligado a tirar de la cantera y convocar a David Jiménez. Los defensas del primer equipo que integran la convocatoria son Dean Huijsen, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Fran García.

Alineación del Real Madrid ante el Kairat en el partido de Champions hoy

Real Madrid: Courtois; Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappé.