Alineación del Real Madrid ante el Barcelona en El Clásico de LaLiga hoy

Como cada año por estas fechas, LaLiga programa el primer Clásico de la temporada, que tiene lugar este domingo a las 16:15 horas (DAZN LALIGA) en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid llega al duelo como líder con dos puntos de ventaja sobre ... el FC Barcelona, por lo que una victoria de los de Xabi Alonso metería una renta interesante de cinco puntos al máximo rival por el título, toda vez que el Atleti, a pesar de que goleó al Madrid en el Metropolitano (5-2), se dejó muchos puntos en el inicio del campeonato.

Noticia Relacionada Kylian Mbappé se sincera sobre lo que más le gusta de vivir en España María Albert El delantero galo lleva más de un año instalado en Madrid, donde ha tratado de adaptarse a las costumbres españolas, que poco tienen que ver con su país natal El Madrid afronta el duelo con un día menos de descanso en relación al Barça. Eso sí, los blancos, al igual que los azulgranas, tienen una semana limpia de compromisos hasta el sábado, ya que están exentos de la primera eliminatoria de Copa del Rey por su participación en la Supercopa de España, fijada para enero en Arabia Saudí. Novedades en la enfermería del Real Madrid El técnico tolosarra solo cuenta con bajas en la línea defensiva, debido a las ausencias de Rüdiger y Alaba. Eso sí, recupera para la causa a Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Huijsen y Ceballos, por lo que en la línea de medios y en ataque todos están disponibles. Incluso, Asencio, que salió tocado ante la Juventus, no sufrió mayores daños y es una opción más en defensa, donde en los últimos partidos ha sido utilizado (y ofreciendo buen rendimiento) Fede Valverde en el lateral derecho. Alineación probable del Real Madrid contra el Barcelona Courtois; Valverde, Militão, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouameni, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Mbappé es la principal amenaza del Real Madrid. El francés es el máximo goleador de Primera División con 10 goles en nueve partidos, y con una regularidad asombrosa, puesto que solo se quedó en blanco en la tercera jornada, a finales de agosto, contra el Mallorca. O lo que es lo mismo, acumula seis encuentros consecutivos de liga aportando con gol.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión