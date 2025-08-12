Alineación confirmada del Real Madrid hoy ante el Tirol en el partido de pretemporada

El Real Madrid juega este martes a las 19:00 (hora peninsular) el único compromiso de preparación antes de su comienzo de liga el 19 de agosto (21:00 horas) ante Osasuna. Su rival es el WSG Tirol austríaco, que hace de anfitrión en el Tivoli Stadion, en la ciudad de Innsbruck, capital efectivamente del estado de Tirol. Lejos de Sturm Graz, Salzburgo o Rapid de Viena, este equipo finalizó la pasada temporada en la novena posición de la Bundesliga de Austria.

A la baja de Jude Bellingham por sus problemas en el hombro se sumó hace escasos días la de Eduardo Camavinga, la suya en forma de esguince en el tobillo derecho, en ningún caso alarmante. A la espera de Franco Mastantuono (será madridista a todos los efectos a partir del 14 de agosto, día en el que cumple 18 años), el único fichaje del Real Madrid pendiente por estrenarse oficialmente es Álvaro Carreras.

Alineación confirmada del Real Madrid para su partido amistoso contra el Tirol

Así luce el dibujo de Xabi Alonso para medirse al WSG Tirol, pues: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Ceballos; Brahim, Vinicius, Mbappé.

Una alineación que puede guardar muchas similitudes con el once tipo de Xabi Alonso para el arranque oficial del curso. Existe la incógnita en el lateral derecho por el regreso de Carvajal o si Gonzalo seguirá con los galones del Mundial de Clubes y acompañará a Vinicius y Mbappé en ataque.

Por parte del Tirol, destacan jugadores como Thomas Sabitzer,n primo de Marcel, Quincy Butler, Matthäus Taferner, el capitán Valentino Müller o el portero Adam Stejskal.

Dónde ver el Tirol contra Real Madrid por televisión y online en España hoy

El partido se retransmitirá en La 1 de RTVE y en Real Madrid TV. En cualquier caso, ABC realizará una cobertura minuto a minuto y publicará después piezas varias para ofrecer el mejor análisis posible del encuentro.