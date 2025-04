Alavés - Real Madrid, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

Hoy el equipo de Carlo Ancelotti no puede fallar. El Real Madrid necesita encontrar la dosis de moral pertinente para seguir con opciones en LaLiga y lograr la remontada en el Bernabéu el miércoles ante el Arsenal.

«Ojalá hoy no sea la excepción».

Vinicius tendrá descanso en Mendizorroza y Arda Güler una nueva oportunidad. El turco no es titular en Liga desde el encuentro que terminó con un 3-2 frente al Leganés en el Bernabéu. El 15 fue sustituido, pero alabado por Ancelotti.

Se queda en el suelo Güler tras un choque con Owono, pero no pita penalti Soto Grado. Se plantó solo en el área gracias a un gran pase de Rüdiger.

Arda Güler se planta delante del portero rival, remata mal a portería y luego choca con el portero, que no sale hacia el delantero, y lo único que hace el saltar en vertical. Soto Grado no sanciona penal👍.

Salió a la contra Camavinga que tocó para Rodrygo para que este la estrellase contra la defensa y no pudiera crear peligro.

Soto Grado acudió al monitor del VAR por una posible falta de Rüdiger sobre Owono. Ha pitado finalmente la falta que impide que el gol de Asencio al remate del córner no suba al marcador.

Gol de Asencio en un córner. Soto Grado lo da, pero el Var le llama, y ve como Rüdiger se desentiende del balón y mete el culo al portero, para que no pueda disputar el balón. Se sanciona la falta y se anula el gol👍.

Que centrochut del extremo del Alavés que se oriento hacia el centro desde la esquina derecha del área para poner nervioso a un Courtois que se quedó paralizado. La rozó ligeramente Kike García, pero no lo suficiente como para introducirla en la portería.