Zidane: «No estaré veinte años como entrenador, es mucho desgaste, me siento mejor jugador que técnico»

El Real Madrid se juega el liderato frente a un equipo con muchos problemas, el españolista, que intenta la difícil salvación y que ha destituido a Abelardo como entrenador y ha colocado a Rufete, hasta ahora director deportivo de la casa. Zidane advierte que estos adversarios son peligrosos, porque tienen que ir con todo, y comprueba que el cansancio pasa factura en su plantilla y en todas. Lo ha observado en estas cuatro jornadas disputadas de «la Liga del coronavirus» y se hizo evidente ante el Mallorca, en los dos equipos.

Zinedine habló de la relevancia recíproca del encuentro: «Cada partido son once finales, faltan siete. Hay que seguir con lo que estamos haciendo. El rival lo pondrá muy difícil, porque necesitan puntos y habrá que emplearse a tope. Jugamos el primero contra el último, pero eso no vale nada, hay que demostrarlo en el campo. No nos vamos a confiar, lo mismo pasó contra el Mallorca, hay que meter determinación en el partido. Y el rival va a hacer lo mismo».

Rufete es el nuevo entrenador del conjunto barcelonés: «Es una decisión del club y lo siento mucho por Abelardo. Son momentos complicados y lo siento mucho por él».

Benzema y Sergio Ramos son los grandes artilleros del conjunto blanco en esta temporada. El capitán anotó un golazo por la escuadra, de golpe franco, que aseguró los puntos ante el cuadro mallorquinista y dio tranquilidad al líder. Valoró a Ramos, que lo conoció en 2005 como compañero de la plantilla: «Sergio se veía que podía conseguir lo que está consiguiendo, porque ya tenía calidades, pero sobre todo personalidad. Tenía ganas de hacer historia en este club y no me sorprende nada lo que está consiguiendo. Y espero que va a continuar aquí hasta el final».

Habló de su carrera como técnico: «Soy un entrenador atípico, no voy a entrenar veinte años. No planeo nada en mi cabeza, lo que me mola, lo que me anima, es el día a día. En mi cabeza siempre he sido futbolista. Cuando me preguntaban dije que no sería entrenador, luego lo he sido. Pero no estaré veinte años. Como entrenador, cuando pierdes un partido te critican. Es así. No hemos ganado bien, hay que seguir y hay que trabajar, es lo que le digo a mis jugadores. Sabemos donde estamos, entrenas al Real Madrid y eres juzgado cada día. Son muchos partidos, desgaste, y hay que recuperar bien. Yo me siento mejor futbolista, pero también pienso que había mejores jugadores que yo. Pero lo mejor fue terminar en el Real Madrid como futbolista».

Zidane: «El sistema defensivo, hoy en día, es clave para ganar cosas. Ramos y Varane forman el mejor doblete que existe, excepcional»

Analizó a Vinicius: «Todos los jugadores saben donde están y todos momentos de altibajos. es la vida. Cuando estás un poco bajo la única cosa es trabajar. Vinicius está en un momento bueno, como todos, y hay que ir despacio, no tiene ni veinte años».

La retaguardia es clave para ser campeón: «El sistema defensivo es lo más importante hoy; me gusta el fútbol ofensivo, pero hoy todo mi equipo defiende, no solo los defensas, tenemos una fortaleza de equipo y la defensa en general es muy importante para ganar cosas». Se refirió a la conjunción entre Varane y Ramos: «Es el mejor doblete que existe, excepcional. Tienen una trayectoria espléndida».

Habló del confinamiento y esta óptima respuesta del plantel: «Mis hombres tenían hambre de balón».

Le gusta su trabajo: «En la vida no hay suerte, hay que disfrutar de lo que haces. Tengo la fortuna, eso sí, de entrenar a los mejores en el club del mundo. Cuando disfruto más en el entrenamiento, ahí es la pera, más que en los partidos».

La Champions llegará en agosto, dieciocho dias después de acabar la Liga y habrá que hacer una recuperación especial para llegar bien al partido frente al Manchester City.