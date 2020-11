Real Madrid Zidane: «Ramos puede jugar con la selección hasta que él quiera, le queremos siempre con nosotros» El francés señala que desea su renovación pronto: «La situación del club y de Sergio espero que se arregle rápidamente para el bien de todos y para mí como entrenador, claro. Sí pensamos en dosificarle»

El Real Madrid ataca el regreso a la liga en un mar de incógnitas. Casemiro, Hazard, Carvajal, Nacho y Militao retornan al equipo sin haber competido ni entrenado con el equipo durante un mínimo de dos semanas y un máximo, caso de Carvajal, de 49 días. Las bajas de Ramos y Valverde, fundamentales, rematan una situación de «stand by» que el entrenador intentará solventar con un once de guerra para salvar los muebles en el estadio de La Cerámica. Vinicius y Rodrygo llegaron en las últimas horas de sus compromisos con Brasil y no serán titulares inicialmente.

Mendy, Lucas, Marcelo e Isco han entrenado estas dos semanas con Zizou en Valdebebas y tienen muchas opciones de ser titulares mañana.

Zidane habló de la situación. No admite justificaciones: «El calendario es el que es. No es sólo los entrenamientos, la recuperación es muy importante y no tenemos. Pero es la realidad. Nos tenemos que aguantar lo que es. La situación es esta y vamos a cumplir. Pero yo quería hablar hoy de eso, lo hago y ya está».

Adujo que se debería reducir el calendario: «Es algo para todos los entrenadores. Hemos tenido una reunión con los entrenadores. Para intentar cambiar algo. He hablado para decir mis sentimientos, lo que pienso, lo que tengo dentro. Es gente que está capacitada para ver lo que pueden hacer. Pienso en la salud y también me refiero a lo que es el fútbol. Jugando muchos partidos la salud y el juego de los partidos es importante que juguemos bien, que puedan descansar para dar un buen espectáculo. Es demasiado».

ABC le cuestionó si Ramos debería dejar la selección española en el futuro para dosificarse, una vez establecidos todos los récords con España: «No creo. No tiene nada que ver. Quiero que Sergio esté bien, que el club esté bien. Sigue adelante como siempre ha sido. Es nuestro líder, es importante. Y nada más. Lo de la selección no tiene nada que ver. Tiene que seguir hasta que él quiera. Cuando él lo decida, cambiará».

Sí habló de dosificar más a Ramos: «Sí... Pero como todos. Estuvimos hablando antes del calendario. El calendario es lo que es. Puedo intentar con los jugadores... Pero bueno. Sabemos que todos no pueden no jugar. Y yo tengo que gestionar eso».

Valoró la dependencia de Sergio Ramos y el deseo de acabar el culebrón de la renovación: «A nuestro capitán lo queremos siempre con nosotros. Por lo que es, lo que transmite. Sabemos de su importancia. Cuando no está tenemos que hacerlo con los demás, que están aquí y trabajan. La situación del club y de Sergio espero que se arregle rápidamente para el bien de todos. Y yo como entrenador, claro».

Cansado de que se dude de él: «Bueno... No va a cambiar. Entonces nada... Nos preparamos para el partido de mañana, hacerlo bien y ya está. Estamos en el Real Madrid, conocemos la situación. Cada vez que jugamos no podemos fallar ni un minuto. Es la realidad. Así ha sido siempre. Es lo que es este club. Pero no pasa nada. Nos preparamos y pensamos sólo en el partido de mañana».

Reflexionó sobre el estado físico de su plantel: «Es muy difícil. Lo hablamos. Va a ser difícil hasta el final. Es la realidad de lo que estamos viviendo. Todos los partidos son un poco diferentes. El calendario es este, hay que prepararse bien e intentar todos los partidos que nos tocan. Sabiendo que cada partido es difícil. No lo sabemos, porque no hemos tenido partidos, sólo entrenamientos. Están preparados porque Carva, Nacho... Entrenaron con normalidad. Casemiro, Hazard y Militao es distinto porque hicieron cosas en su casa pero no con nosotros. La situación la conocemos de los lesionados, de los que han vuelto. Tenemos que hacer grupo y pensar en el partido de mañana. Es un partido importante, el del miércoles también. Todos son importantes. Cada vez que nos toca jugar lo tenemos que hacer bien y no podemos relajarnos ni un minuto. El rival te exige mucho. Eso lo sabemos. Al final espero que mañana salgamos bien todo el partido»..

Entiende los partidos de selecciones: «No voy a entrar en el debate. Te puedo decir que el calendario es demasiado. Pienso en la salud de los jugadores. Y cuando tenemos todos los partidos que tenemos... Ellos no paran nunca. No hablo sólo de mis jugadores. Muchos equipos están viviendo lo mismo. Estoy preocupado. No me voy a meter porque yo te doy mi pensamiento porque es gente que está, que hace un calendario. Pero estoy preocupado con el calendario y todos los partidos que tenemos».

Es frustrante ver las lesiones de sus jugadores con las selecciones: «Sí. Porque además vi los partidos. Cualquier jugador que se lesiona es una mala noticia. Pero ya está. Es otro día. Sabemos que Sergio no va a estar pero queremos que ser recupere rápido. Rafa va a estar y estamos todos aquí. Es cierto que cuando ves a tus jugadores lesionarte es la peor noticia para un entrenador».

Varane es duda: «Verás mañana si juega. Como siempre. No hablamos del equipo y de lo que vamos a hacer. No está al cien por cien. No entrenó ayer, tiene un golpe pero está comprometido y quiere jugar. Eso es bueno. Nada más. Veremos cómo lo vamos a hacer. Es verdad que hay buenas noticias porque estamos de vuelta todos. Pero es cierto que hay jugadores tocados y esa es la mala noticia. Nosotros lo que queremos es pensar en el partido de mañana y hacer un gran partido. Estamos pensando sólo en este partido y nada más».