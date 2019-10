Real Madridñ Zidane se queja del virus FIFA «Hay hombres como Kroos y Bale que están tocados; algunos van a viajar y jugar; tenemos que gestionar esto»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 06/10/2019 01:41h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Valverde, Alphonse Areola, el belga Eden Hazard y Modric fueron los protagonistas de la tarde en la que el Real Madrid confirmó su liderato en la Liga tras su fallo en la Champions. El campeonato español, el torneo regular, es la competición que más gusta a Zidane. Los cuatro, un uruguayo, un francés, un belga y un croata, se convirtieron en las firmas de una victoria sufrida. Valverde, «por su trabajo, fundamental». El guardameta, «porque sabe que cometió un error, pero dirigió a la defensa, detuvo varios tiros y lo hizo muy bien». Hazard y Modric, «por sus golazos». Zidane subraya: «Esos dos goles son de Valverde». El centrocampista recuperó la pelota en ambas jugadas, en el caso de Hazard lo hizo tres consecutivas, hasta generar los dos tantos.

«No dejaré de correr hasta que me revienten las piernas». Valverde habla con el mismo descaro que juega. Arriba y abajo, sin descanso. Impresionante su eficacia. Es el escudero ideal de Casemiro. Y de Zidane: «Es un futbolista moderno, que presiona arriba y defiende. Se lo merece todo». El entrenador defiende a Areola, que después del infierno sufrido por Courtois tuvo un fallo importante que costó el 3-2 del miedo: «Es un buen portero. Hablaba con la defensa y la hizo subir arriba. Nos va a ayudar».

El técnico, crudo: «Es una pena, se me van»

A Zidane no le preocupa el tropiezo de su compatriota, sino la zancadilla del virus FIFA. Es líder y el calendario le frena para dispersar a sus hombres por el mundo: «He cambiado a Kroos y a Bale porque están tocados. Los jugadores se marchan con las selecciones, algunos con problemas físicos, y van a jugar. Es una pena, pero se me van todos. Tenemos que gestionar esto. A ver si Toni (Kroos) puede quedarse en Madrid». El alemán sufre molestias en el aductor izquierdo y solicitó el cambio. Zinedine también quitó a Bale, que jugaba en el alambre. El galés no es baja desde febrero.

El técnico francés alaba al Granada para explicar el sobresalto del 3-0 al 3-2: «Es mérito del rival, segundo en la tabla. Reaccionó bien con los cambios. Ya no hay equipos pequeños. Hoy, si no corres los noventa minutos no ganas. El fútbol ha cambiado y ahora sufres en todos los partidos. Estamos mejor que hace un mes y vamos a mejorar». Dani Carvajal pone el dedo en la diana: «Tenemos que ser más contundentes».