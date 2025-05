Zidane: «No me siento el Special One del Real Madrid»

Campeón por méritos propios, con diez victorias consecutivas, Zidane quiere competir muy en serio, como siempre, el último partido de Liga. Florentino Pérez y el entrenador francés siempre quieren dar ejemplo de profesionalidad. Para el Real Madrid no hay amistosos ni encuentros intrascendentes, pues todo lo que haga y especialmente lo que no haga es vigilado y criticado. Hay que respetar al Leganés y al resto de equipos que se juegan la permanencia. Y todo el plantel quiere que Benzema gane el Pichichi. Zizou dará descanso a Thibaut Courtois, trofeo Zamora, y Hazard , con vista ya a la Champions.

Jugarán Areola y Brahim. Descansarán Hazard y Courtois, trofeo Zamora, con vistas a la Champions

Jugará con Areola y probablemente con Brahim . Dará algún descanso más . Porque esta Liga la han ganado todos, es un éxito de todos y hoy jugarán muchos de esos hombres que tienen hambre de balón . Alineará un once importante, porque Zidane quiere ganar once de once. Y tiene al Leganés en la mirilla, desde que le eliminó en la Copa hace dos ediciones. Veremos si juegan Ramos y Casemiro, los otros dos integrantes del pasillo de seguridad, junto a Courtois y Benzema.

Zidane busca el Pichichi de Benzema y alineará un once para ganar el úndécimo partido consecutivo

ABC le cuestionó que, si ha ganado un título cada 19 partidos de promedio, se siente el entrenador ideal para este club, si se siente el verdadero Special Once del Real Madrid: «Me siento muy a gusto como entrenador del Real Madrid, sé que esto se acabará un día y lo disfruto cada minuto, pero un día se acabará, como ya se acabo antes. Un día se acabará de verdad. Pero no me siento Special One».

No se valoró: «No me pongo nota, esas las ponen ustedes». No atacó el asunto de si es o no un buen técnico: «Disfruto de mi pasión de ser jugador, primero, y ahora de entrenador, no entro a los debates».

No quiso hablar de la próxima campaña: «No hablo del próximo año, falta una jornada de Liga y tenemos la Champions . No sé lo que pasará en el futuro, aquí las cosas cambian cada día».

El City: «Sabemos que tendremos un partido complicado allí. Ya lo tuvimos difícil en la ida y lo tendremos en la vuelta , pero vamos a luchar cada minuto en ese partido y veremos lo que sucede».

Analizó la Liga: « No son diez partidos para ganar una Liga, hay que tener un equilibrio y hemos tenido mayor regularidad a nivel defensivo, pero no me refiero a cuatro defensas, sino de defender todos y atacar cuando tenemos el balón. Sabemos que para ganar títulos necesitamos de todos los jugadores. En Granada jugamos muy bien la primera parte y hay un rival y otras veces no juegas como tú quieres».

Motivación para luchar mañana ante el Leganés: «Hay que tenerla, en el Real Madrid se exige tenerla». El rival se juega la permanencia. Habló de Aguirre: «Es un entrenador de mucha experiencia, ha hecho muchas cosas y muy bien y es lo que está haciendo. Yo miro a todos los entrenadores para ver qué hacen».

Zidane no saca pecho: « Soy como soy, me gusta jugar, me gusta entrenar , soy una persona alegre y nada más».