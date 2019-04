Real Madrid Zidane: «La necesidad de este club es volver a hacer cosas grandes» El técnico subraya la renovación en el futuro inmediato: «Vamos a cambiar cosas, este equipo está hecho para ganar»

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 05/04/2019 13:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Madrid vive una de sus peores temporadas en la Liga desde que en 1956 Di Stéfano y Gento devolvieron al equipo a los éxitos a partir de 1953. Suma 53 goles a favor y 36 en contra, con nueve derrotas en el campeonato y quince en toda la campaña. El Manchester City lleva 83 dianas a favor y 21 en contra en la Premier. La Juventus presenta un balance de 62-19 en Italia. El Barcelona es líder en España con 79-31. Le preguntamos a Zidane si, para que los blancos puedan volver a la cima, necesita más delantera o más defensa. El entrenador analizó la situación: «Yo conozco esos datos y solo te digo que vamos a cambiar cosas. Este equipo está hecho para ganar. Este club tiene la necesidad de volver a hacer cosas grandes».

«No estoy resignado, no estoy preocupado. Viene menos público al campo. Intentaremos cambiar las cosas, estos jugadores han ganado muchos títulos desde hace ocho años»

Carvajal se entrenó con el plantel, pero sería precipitada su reaparición mañana frente al Éibar. Juega Reguilón por vez primera con Zidane, después de tres encuentros de Marcelo y de su castigo por acumulación de amonestaciones. El canterano quiere demostrar que tiene sitio en el once. Su estreno con el francés será un examen de futuro. Vinicius ya corre, pero estará listo a finales de mes. Marcos Llorente y Courtois también son baja, lesionados. El Real Madrid quiere reaccionar ante el conjunto eibarrés para olvidar su impotente actuación en Mestalla, donde dominaron sin tener remate: «Hay que ganar al Éibar mañana. Se dice que en Valencia fue un desastre y no es cierto. Se juzga por el resultado. En Valencia jugamos bien, hubo entrega y compromiso, pero no marcamos durante noventa minutos, porque el gol de Karim llegó al final. Este es un año complicado, difícil, pero este equipo siempre ha luchado por todo y volverá a hacerlo».

Abordó el litigio de la situación actual, sin nada importante que jugarse: «Este año no podemos luchar por nada. No estoy resignado, no estoy preocupado ¿Y qué? Va menos público al campo. Intentaremos cambiar las cosas. Estos jugadores han ganado muchos títulos, no solo en los tres últimos años conmigo, sino desde hace ocho». Habló de Keylor y su porvenir: «Tiene contrato, le quiero mucho como persona y como futbolista. Todos tienen contrato y todo se hablará a final de temporada».