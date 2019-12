Real Madrid Zidane: «Jugamos un día después que el Barcelona, la Liga lo decidió así, no podemos hacer nada» Casemiro y las rotaciones: «Será difícil no rotar, pues tenemos varios jugadores que no pueden hacerlo en algún partido y cuento con muchos hombres disponibles»

El arrepentimiento de Cristiano Zidane ataca dos salidas muy importantes para el devenir de la Liga. Mestalla y el Camp Nou son seis puntos fundamentales para el campeonato español. No quiso hablar del clásico y de la seguridad, todo lo concentró en mañana: «El partido del miércoles lo hablaremos el martes, ahora pienso solo en Valencia». «Sabemos de la importancia de Casemiro, pero me equivoco si pienso en el partido del miércoles, lo más importante es Valencia» El entrenador blanco tiene previsto dejar a Casemiro como suplente en Valencia, pues suma cuatro amonestaciones y una le dejaría sin disputar el clásico. En teoría, el centro del campo lo formarán Valverde, Kroos, Modric e Isco. Arriba jugarán Benzema y probablemente Bale. «Casemiro es igual que todos lo jugadores. Sabemos de la importancia de Casemiro y solo miro que el partido más importante es el de Valencia, no pienso en el miércoles. Me equivoco si pienso en el miércoles, lo más importante es Valencia, nada más». Lo que deja entrever es que el cuerpo le pide alinear a Casemiro mañana. Lo decidirá horas antes. Habló de las rotaciones con tres encuentros en ocho días: «Será difícil no hacer rotaciones, pues hay jugadores que no pueden disputar algún partido y cuento con muchos hombres disponibles» El Real Madrid está molesto porque tiene nada menos que 30 horas menos de descanso que el Barcelona, una injusticia que la Liga no soluciona por la primacía de los horarios televisivos. El Barcelona juega ahora en San Sebastián y el Real Madrid compite mañana por la noche en Valencia y llegará a la capital de España a las tres de la mañana del lunes, mientras el Barcelona estará en su caso el sábado a las ocho de esta tarde. El técnico tiene previsto dejar a Casemiro en el banquillo inicialmente. Jugarán Valverde, Kroos, Modric, Isco y arriba Benzema y Bale o Rodrygo. Pero el cuerpo le pide alinear a Casemiro mañana ABC preguntó a Zidane que opinaba de esta diferencia de trato que Carvajal ya destacó hace unos días, cuando declaró que 30 horas menos de descanso son un tiempo muy importante para la recuperación de unos futbolistas que juegan tres días después en Barcelona. «No podemos hacer nada, la Liga es la que decide los horarios y lo ha puesto así», respondió el entrenador madridista. «Tenemos que jugar mañana y luego el miércoles, es así, es verdad, pero nosotros desde aquí no podemos hacer nada». James y Mariano volvieron a los entrenamientos. El colombiano se ejercitó sin problema y el hispanodominicano se recupera de un esguince de tobillo. Zidane habló de Bale y su pérdida de importancia en el equipo. No jugó en Brujas: «Gareth es importante, como los demás. El otro día no jugó, pero eso no quiere decir nada». Habló de la Liga y del partido de hoy del Barcelona en Anoeta: «Voy a ver el partido como un aficionado más. La Real Sociedad y otros equipos están jugando muy bien. Esta es la mejor Liga del mundo». Temas ABC

