El Madrid, campeón de Liga Zidane: «Después de casi dos meses en casa lo que consiguieron los jugadores es la hostia» «Tuvimos partidos muy complicados, pero al final cuando crees en una cosa puedes conseguir cosas enormes. Ahora ya puedo dormir tranquilo», reconoció el francés

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, celebró la conquista este jueves de una Liga Santander «tremendamente trabajada» y concedió el mérito a sus jugadores porque lo que consiguieron «después de estar casi dos meses en casa es la hostia».

«Hemos conseguido una cosa increíble, todos los jugadores han luchado para conseguir diez victorias en diez partidos. Volvieron con ganas de conseguir una Liga que ha sido tremendamente trabajada y me alegro por ellos, que son los que luchan en el campo. Yo tengo mi papel, pero 'chapeau' por ellos», expresó Zidane al micrófono de 'Real Madrid TV'.

El francés, visiblemente emocionado, se mostró seguro de que esta Liga había sido «la más difícil» por todo lo que provocó el coronavirus. «La Liga siempre es la competición más difícil, son 38 jornadas y tienes que tener regularidad, y después de casi dos meses en casa lo que consiguieron los jugadores es la hostia. No tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, estoy muy contento», subrayó.

«Al final es un equilibrio, en el fútbol hay que defender bien. Cuando las cosas se ponen difíciles, hay que creer. Tuvimos partidos muy complicados, pero al final cuando crees en una cosa puedes conseguir cosas enormes. Ahora ya puedo dormir tranquilo», sentenció Zidane.

Posteriormente, en rueda de prensa, el técnico madridista remarcó que tenía «una emoción muy grande» y que el título era «una cosa de equipo». «Soy como soy, no soy demasiado expresivo, pero por dentro estoy muy feliz», confesó.

Además, no le da importancia a si este título puede cambiar la opinión que pueda haber sobre sus conocimientos tácticos. «Al final eso no va a cambiar, cada uno puede opinar, sobre todo cuando estás en el Real Madrid. No me va a hacer ni más o menos feliz cuando hay una crítica o una felicitación, yo tengo que intentar hacer mi trabajo y tengo la suerte de hacerlo en este gran club», zanjó.

«La primera Liga fue fenomenal, pero esta tiene un sabor particular», añadió, apuntando que se tuvieron que preparar «de una manera diferente», mientras que también admitió que su relación con los jugadores «es como debe ser, buena. Aunque haya momentos de dificultad, son profesionales y respetuosos, y lo que me importa más es la relación que tienen entre ellos», añadió, calificando a Sergio Ramos como su «motor y capitán. Todo madridista se siente muy representado con Sergio», advirtió.

Finalmente, 'Zizou' indicó que «no se puede comparar» su carrera de entrenador como la que tuvo como jugador, y reconoció que el momento «más difícil» de la temporada liguera fue «la derrota contra el Betis. Fue un palo tras haber ganado al Barça. Luego vinieron los dos meses de confinamiento y tuvimos otra energía y quisimos volver a hacer las cosas bien», concluyó.