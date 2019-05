Real Madrid Zidane advierte a Bale: descartado ante el Villarreal Su flojo rendimiento en los últimos encuentros ha supuesto que el francés no le convoque para el partido de mañana

Le preguntamos a Zidane por el flojo rendimiento de Bale y no quiso centrar su crítica en el galés, porque muchos futbolistas han jugado mal. Pero el entrenador francés tenía todo atado y bien calculado: Bale ha sido descartado para medirse mañana al Villarreal en el Bernabéu.

El galés está señalado para el futuro; Zidane no cuenta con él. Le ha concedido partidos para ver su actitud, pero no ha rendido. Cobra como una figura y debe demostrarlo como tal. Nolo ha hecho

Su nula eficacia ha supuesto esta decisión. Mientras muchos pensaban que Zidane lo alineaba para ver si reaccionaba y mantener su titularidad con vistas a su hipotético traspaso, lo cierto es que el responsable del Real Madrid se ha cansado de su poca aportación: no va convocado. Es un aviso y una reacción del jefe ante su flojo nivel y a su decisión de salir de Vallecas corriendo, con permiso del club, es verdad, y marcharse a Cardiff en un avión particular. Tiene derecho, pero no está el horno para pensar en viajes cuando no se rinde en el trabajo. Todos lo hacen, pero ¡ya está bien!

Dos días de vacaciones antes del partido ante el Girona significaron una derrota, preludio del K.O. en la Liga previo al desastre contra el Barcelona y contra el Ajax.

Bale no funciona y Zidane se lo ha hecho ver. Es una estrella, coba como una figura y tendrá que cambiar su actitud. Así fue la rueda de prensa en la que Zidane habló de Bale con generalidades del grupo para dar después respuesta en su convocatoria:

ABC le cuestionó por Bale, bajo la premisa de saber que el galés no es el máximo culpable de la situación. Pero es cierto que el británico no rinde, parece incómodo en el césped. Le preguntamos si se merece mantener la titularidad: «Yo estoy aquí, soy el entrenador, tengo que hacer el equipo, tomar decisiones. Él tiene que pensar en entrenar. Lo que puedo decir de él y de todos los jugadores es: saben dónde están, la responsabilidad que tienen todos y luego yo tengo que tomar decisiones y veremos qué vamos a hacer mañana. Yo espero lo mejor de todos los jugadores, de lo que tienen y nada más. No pretendo más, entrenamos toda la semana para eso y para sacar lo mejor el fin de semana». Luego, lo descartó. Está dicho todo.

Le cuestionaron también si veía a Bale de lateral próxima temporada, que fue su puesto inicial en el Tottenham. Zidane se extrañó: «No, no lo veo».

Zidane sonrió al mencionarle si desearía acabar hoy mismo la temporada: «Pero es que no es posible. Faltan tres partidos. Yo estoy bien. El otro día muy enfadado, pero como todos, también los jugadores, no creas que ellos lo viven bien. A veces no sale nada y el otro día nada de nada. Lo bueno es que tenemos un partido mañana para demostrar, no nos vamos a quitar las ganas ni los jugadores de jugar al fútbol, es lo que les gusta, jugar al fútbol y es lo que vamos a intentar hacer mañana. Este año no vamos a hacer pensar que ellos tienen que cambiar de idea, la temporada ya está pero ellos tienen que pensar en la próxima temporada. Va a haber cambios pero muchos se van a quedar. Va a ser la misma afición, muchos jugadores se van a quedar y vamos a tener que hacerlo todos juntos. Vamos a intentar sacar algo bueno en casa como hicimos ante el Athletic».

Se incidió en su deseo de fichar a Pogba: «Yo dije que era bueno, de otros jugadores te diré lo mismo. Yo no me voy a meter en una cosa y más ahora, cuando las cosas van bien te perdonamos pero si las cosas van mal y digo una tontería, “cha-ca- chá“… Al final de temporada veremos lo que va a pasar con los jugadores, los que van a venir los que se van a quedar. Yo no dije que Pogba va a venir y no te lo voy a decir hasta que las cosas estén hechas».

Elogió a Vinicius: «No me ha sorprendido nada. Entrena, está mucho mejor y listo para entrar en la convocatoria. Necesitaba las dos semanas, ahora está mejor físicamente y era el tiempo previsto y necesario para él. A su edad, 18 años, puede ser mi hijo… pero nada más. Es muy bueno, es un jugador importante de este equipo, sobre todo de cara al futuro. Tiene 18 años, no tiene nada que ver con su edad que hay que esperar o eso. Es bueno, se merece estar aquí y ya está. Con él como ha estado lesionado hay que ir tranquilo y veremos para luego, faltan tres partidos, veremos lo que vamos a hacer con él».

Analizó su enfado en Vallecas y su sonrisa de hoy, ese cambio tras seis días de trabajo y reflexión: «No fallamos en Getafe, jugamos bien, faltó el gol, pero estaba muy contento con la actitud del equipo. El otro día en el Rayo no estaba contento, no. Ahora son cinco o seis días después, estamos en día previo y mañana tenemos partido. Tenemos la camiseta del Madrid, este escudo, tenemos la responsabilidad de estar. Mañana es un buen partido para jugar y ojalá que lo vamos a hacer. No pensamos en el resultado, si entramos en el campo para disfrutar en el campo, pensar sólo que tengo que jugar al fútbol y demostrar que soy bueno. Si haces esto tienes muchas posibilidades de jugar, pero si no lo hacemos, no».

Habló del Villarreal: «Como muchos equipos contra los que jugamos se juegan mucho, como el otro día. Se juega la permanencia, va a venir motivado y preparado para hacer buen partido, y sacar algo de aquí. Los adversarios, todos los equipos siempre quieren hacer algo contra el Madrid y mas cuando se juegan algo. Tienen mucha calidad y nosotros tenemos que sacar un buen partido para puntuar».

Elogió a Madrid como capital del fútbol mundial, con finales de Champions y de la Copa Libertadores hace unos meses: «Es una ciudad que ha evolucionado, que ha organizado muchos eventos, es una ciudad fabulosa, invito a que vengan a conocerla los que no la conocen todavía. Es una ciudad maravillosa para vivir. Los españoles son muy agradables, al igual que Madrid. Celebrar aquí acontecimientos deportivos es algo normal y muy bueno para nosotros».