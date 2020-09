Zidane y su cuerpo técnico comienzan la defensa del título liguero - Realmadrid.com

Real Madrid Zidane: «Bale y yo no tuvimos ningún enfrentamiento, no ha sido un peso para mí» El entrenador del Real Madrid profundizó en este adiós del galés: «Gareth ha sido espectacular. Demostró sus cualidades y le deseo toda la suerte. No tuve problemas con él. Quizá no jugó lo que se merecía por diversas circunstancias»