Real Madrid Werner y Mariano, dos opciones «low cost» para el gol El ariete alemán y el exjugador madridista, triunfadores con el Leipzig y el Lyon, esperan la llamada del campeón de Europa

Tomás González-Martín Deportes

«Para eso fichamos a Mariano». Son palabras que un profesional importante del Real Madrid expuso a ABC hace dos días al analizar la carestía de posibles contrataciones que tampoco eran una solución segura para el campeón de Europa. Mariano ha marcado 21 goles en su primera temporada en el Olympique de Lyon, donde ha madurado como delantero al disfrutar de la continuidad que no podía vivir en el conjunto blanco. El español de origen dominicano sueña con volver al club donde se formó. Curtido, a sus 25 años piensa que es el momento idóneo para saltar al Real Madrid con verdaderas posibilidades. Es una de las opciones de bajo coste que el rey de la Champions tiene en la recámara si Lopetegui analiza en agosto que hace falta un ariete. Porque Mariano posee un gran rival en esa esperanza: Timo Werner, el «nueve» que Alemania mima como su inminente artillero titular de la selección, tras el fracaso en Rusia.

El Real Madrid no quiere entrar en el juego de adquisiciones multimillonarias. Su mayor pago histórico fueron los cien millones que abonó por Bale en 2013. Ahora debe decidir con serenidad, en una postura muy meditada, si apuesta por continuar con su actual plantilla o si accede a realizar una nueva inversión «low cost», ahora centrada en un goleador joven y de futuro que pueda dar rendimiento inmediato. Mariano y Timo Werner compiten en ese ranking.

El alemán manifestó hace unos meses unas palabras sinceras que le costaron el revuelo general: «Mentiría si dijera que no me interesa el Real Madrid». Después se escondió de la prensa, que le perseguía en cada jornada de la Bundesliga, porque la pregunta se repetía: «¿Y el Real?».

Werner mira a Kroos

Autor de 21 goles en la última temporada, la misma cifra que alcanzó en la campaña anterior, Timo Werner es un rematador hecho, como demuestra esa regularidad adquirida en sus dos curso al frente del Leipzig. El joven, nacido en Stuttgart, tiene ofertas del Manchester United y el Chelsea. Y sabe que ojeadores del Real Madrid y del Atlético le siguen desde que comenzó a descollar en su país.

Potente, rápido, con buen disparo, se desenvuelve perfectamente en todas las zonas del ataque. Los 21 tantos anotados en su primera andadura con su nuevo equipo los rubricó dentro del área. Es un animal con olfato de gol en los últimos quince metros. Los aficionados locales le piden que siga un año más y que después busque el club grande que ansía.

Sus agentes han dicho a Werner que no haga declaraciones, porque al Real Madrid no le gusta que se hable de su interés por un futbolista constantemente. Y hay que decir la verdad: Timo espera en silencio la llamada del campeón de Europa. Hasta ahora no ha querido escuchar las propuestas de la Premier. Prefiere «el Real». Observa el gran éxito de su compatriota Toni Kroos y desea emular ese camino. Piensa que él también tiene las condiciones ideales para triunfar en el Madrid. Opina que los alemanes casan bien con el estilo del conjunto blanco.

Mariano y Werner compiten hasta en goles: 21 contra 21. Son dos buenos puntas que merecen dar un salto adelante. Lopetegui decidirá en agosto si se queda con su plantel o si solicita un «nueve» de carácter. Los dos jóvenes viven un verano tenso, a la espera del Real Madrid.