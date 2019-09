Real Madrid Vinicius: «Lloré porque tras la lesión no estaba jugando bien» Rodrygo: «Mi madre siempre dice que tengo suerte cuando debuto». Zidane le elogia: «Su control en la jugada del gol es la repera»

Rodrygo era el nuevo ídolo del madridismo y a esa afición se dirigió: «Estoy feliz, mi madre siempre dice que tengo suerte cuando debuto, también me pasó en mi país». Zidane le dice que la suerte no existe y elogia su control en el gol: «Fue la repera». El jugador lo explica: «Controlé bien, me interné y marqué, mejor imposible».

Vinicius fue sincero: «Lloré porque tras la lesión no estaba jugando bien, como yo quería. Necesitaba este gol y estoy muy contento».

Zidane estaba satisfecho con los cambios realizados, ocho hombres, todo un riesgo: «Satisfecho porque todos son importante. Tengo a 25 que son muy buenos, están todos preparados y se ha visto. Jugamos con intensidad, agresividad, defendiendo cuando había que defender». Apuesta arriesgada en el once: «Todos piensan que pueden jugar y es verdad. Para un entrenador es importante que haga cambios y la cosa funcione». ¿Rotaciones masivas pensando de cara al derbi?: «Yo pienso sólo en el siguiente partido, luego cada uno puede pensar lo que quiera. Lo importante era este partido, jugar bien y ganar a un rival que venía aquí sin complejos». El cambio en la portería, ¿será habitual?: "Veremos... Son todos jugadores de la plantilla».

Vinicius: «Me alegro por él, está muy emocionado y muy feliz, y también por Rodrygo, que al primer minuto ha marcado, con un control que ha sido la hostia fabuloso, que ha sido medio gol. A veces nos olvidamos que tienen 18 años. También hay que destacar a Valverde, que ha hecho un partido brutal». ¿Qué se puede esperar del líder en el Wanda?: «Nos vamos a preparar bien para ese partido a partir de ahora». ABC le preguntó: ¿Los ocho cambios demuestran que confía en su plantilla?: «Yo confío mucho en mi plantilla. Son 26 futbolistas muy buenos y hoy lo han demostrado. Hemos cambiado mucho pero yo creo que están preparados. Se trata de que cuando les toque jueguen bien y es lo que hicimos».

¿Los dos goles de Vinicius y Rodrygo vaticinan lo que será el Madrid del futuro?: «Yo me alegro por ellos. Muchas veces nos olvidamos de que tienen 18 años. Hemos visto la emoción que tenían de marcar en el Bernabéu. Me ha gustado el gol de Rodrygo y su control ha sido la hostia». ¿Cómo ha cambiado el Madrid en una semana de París a hoy?: «Lo que ha cambiado es que nosotros creemos en lo que hacemos. Con tranquilidad y con trabajo se consiguen muchas cosas. Ahora estamos en nuestro inicio. No éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Hay que seguir en esta línea y con esta dinámica, con intensidad, con agresividad… Defendiendo cuando teníamos que defender. Sabemos que ofensivamente podemos hacer muchas cosas buenas». ¿Cómo está manejando a Vinicius?: «Siempre intento darles confianza porque son chicos muy jóvenes. Estamos para que mejoren todos y me alegro por él porque necesitaba este gol. Vamos a seguir ahora e intentar descansar bien pensando que tenemos un partido el sábado. Ha sido un buen partido en todo. Fede Valverde ha hecho una gran partido y me alegro porque es muy joven y tiene un futuro extraordinario».

¿Se puede decir que el Madrid ha vuelto?: «Nosotros estamos trabajando y creemos en lo que hacemos. Hoy estamos contentos». ¿Jugará Areola más de lo que se piensa?: «Es un jugador de la plantilla y hoy ha jugado y lo ha hecho bien. Creo que todos los que jugaron hoy lo hicieron bien y estamos contentos por ello». ¿Cree que el equipo ha mejorado como reacción a las críticas?: «No creo. Lo importante es lo que llevamos haciendo desde hace tiempo. Las cosas llevan su tiempo. Estamos líderes pero no significa nada. Hay que seguir en esta línea y pensar que nos toca un partido el sábado, otro el martes, otro el sábado… Momentos complicados los vamos a tener en la temporada. Va a pasar otra vez. Pero tenemos que ser fuertes».

¿Le gusta que definan a su equipo como un equipo compacto?: «Es lo que buscamos nosotros siempre. Estamos cada día mejor y vamos a seguir en esa línea. Cuando no estamos con balón, todos estamos preocupados en recuperarlo». ¿Los cambios en la alineación demuestran que es usted valiente?: «Soy entrenador del Real Madrid. ¿Valiente de qué? No. Han respondido a los que les tocaba jugar y han jugado bien». ¿Qué ha sentido cuando ha visto llorar a Vinicius?: «Lo vi después. Contento con él, porque al final marcar aquí en el Bernabéu significa una cosa importante para él».