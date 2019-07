Real Madrid Vinicius: «Al final de cada entrenamiento trabajaba la finalización con Zidane» El delantero brasileño repasa en una entrevista con 'O Globo' su primera temporada en el conjunto blanco

Vinicius, una de las grandes noticias de la pésima última temporada del Real Madrid, piensa ya en el próximo curso con el conjunto blanco, en el que espera tener más peso y no teme que la llegada de futbolistas como Eden Hazard le resten protagonismo.

Entre muchos temas el joven atacante brasileño repasó la mala temporada madridista, su relación con los diferentes entrenadores que tuvo el equipo y recuerda cómo fue recibido en el vestuario de Valdebebas.

«Me quedé un poco impresionado. Pero cuando llegué había pocos compañeros porque estaban en el Mundial de Rusia. Sólo estaban Bale y Benzema y los dos me recibieron de forma magnífica. El problema es que no tenía ni a Casemiro, ni a Marcelo. Al principio, fue un poco complicado porque no entendía nada de español», reconoce.

En este sentido destaca la respuesta de Vinicius sobre quién le acogió mejor en la caseta blanca: «Karim. Desde el primer día me dio consejos y me tuvo cerca de él. Siempre piensa en los demás, hizo todo para ayudarme. En un partido con el Atlético de Madrid, yo estaba mal, fallé un balón y encajamos un gol. Karim entonces me sacó un poco del partido: vino hacia mí y me mandó quedarme unos cinco minutos en punta para que cogiera aire y luego volver».

Y una vez que sus compatriotas regresaron le resultó aún más fácil: «Tanto la gente del club, como Marcelo y Casemiro, me ayudaron a estar tranquilo y pensar sólo en jugar. Es lo que he hecho. Entonces las cosas salen naturalmente».

Incluso en momentos de crisis como los que atravesó el equipo la pasada temporada: «En ese momento, el equipo necesitaba un jugador que saliera hacia arriba, intentase driblar. Así que me resultó más fácil porque todos en el club me dieron confianza».

Trabajar la finalización

«Los técnicos me dejan mucha libertad. Ya llegué sabiendo el momento correcto de driblar, de tirar para arriba. Eso lo leo bien. A veces cometo errores pero es normal por la edad», explica el brasileño que, en ese sentido reconoce que Zidane pone especial énfasis en mejorar su capacidad de finalización. «Al final de todos los entrenamientos me coge para hacer un trabajo de finalización. Y los jugadores también me dan indicaciones».

Para Vinicius el haber cambiado varias veces de entrenador durante la pretemporada tiene un aspecto positivo: «Es malo cambiar mucho, pero para jugadores con mi edad es bueno, porque uno aprende un poco de cada entrenador».

Preguntado por si el fichaje de Eden Hazard puede provocar que tenga que jugar por la banda derecha el brasileño le resta importancia: «Eso depende de Zidane. Tengo un poco más de dificultad, pero no tengo problema».