Fútbol Así es la vida de Bale en Madrid: una mansión, cochazos y golf en casa El periódico The Sun desgrana el tren de vida del jugador galés para ayudar a entender por qué no quiere salir del Madrid

Instalado en una permanente corriente de polémicas que parece no tener fin, al madridista le faltan motivos para seguir queriendo a Gareth Bale como a uno de los suyos. Hace tiempo que su nivel en el campo no es el que se espera del jugador mejor pagado en la plantilla del Real Madrid, no digamos ya sus minutos, exiguos para alguien de su talla.

Cuando no han sido las lesiones han sido sus desplantes hacia Zidane, con el último ejemplo del viaje a Mánchester, del que él mismo se apeó, según explicó el técnico en la previa del partido ante el City, como mejor ejemplo.

Su afición por el golf o el bienestar de su familia en Madrid se utilizan a menudo como argumentos a sumar a su sueldo para entender por qué el galés sigue a día de hoy en la disciplina blanca. A entenderlo contribuye la información publicada por el tabloide británico The Sun, que desgrana los pormenores de su vida en la capital española.

A los 17 millones de euros que cobra cada año, según expone el propio periódico, añaden la casa de ensueño en la urbanización de La Finca que tiene alquilada por 11.140 euros mensuales. Es ahí donde ya vivió en sus días como madridista Kaká. La casa está tasada en siete millones de euros.

Y entre las razones para no moverse está la calidad de vida de la que Gareth goza en Madrid, repasada extensamente en un reportaje del diario británico The Sun. Como primera razón para no moverse del Real Madrid... su nómina: 17 millones de euros al año.

Allí guarda Bale varias piezas de la que es una de sus pasiones en forma de colección, los coches. Entre sus propiedades figuran un Ferrari GTC4Lusso, valorado en 255.000 euros; un Mercedes SLS AMG, tasado en 183.000 euros; un Lamborthini Huracan, de 173000; o un un Bentley Continental GT, de 169.000.

Sin salir de casa dispone de tres hoyos para practicar su swing, aficionado como es al golf, fruto de varias de las últimas bromas en torno a su figura. Cuando quiere jugar en condiciones se deja ver por el Golf Santander, club al que asiste con más asiduidad de la que se presupondría en un futbolista de su talla.