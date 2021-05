Real Madrid Varane, lesión 54 El francés fue cambiado en el descanso por molestias en el cuádriceps derecho. Hoy pasará pruebas médicas y el club se teme que no pueda jugar en Londres ante el Chelsea. A pesar de la plaga, el Real Madrid ganó y lucha contra todo

La Liga arde con la calidad de los brasileños del Real Madrid. Los goles del descomunal Militao y del esencial Casemiro solucionaron la apuesta arriesgada de Zidane, que sigue luchando por dos títulos a veintisiete días del final del curso cuando en enero vendían su calva en rebajas. La Copa de Europa marca el reloj genético del Real Madrid y su responsable, que se jugaba la Liga, apostó anoche por la Champions. Modric y Kroos fueron reservadosen un reparto de esfuerzos que el entrenador planificó para evitar nuevas recaídas como las de Carvajal. El responsable deportivo del club sentó a sus dos directores de orquesta porque sus cuerpos pedían descanso. La plantilla juega al límite y Zizou, aunque lo intentó, no pudo evitar otro contratiempo. Varane firmó la lesión 54 de la temporada, plaga que ha supuesto que el club exija un informe sobre su cuadro médico. Las molestias en la pierna exigieron su relevo en el intermedio del encuentro.

Hoy será sometido a pruebas médicas para concretar el alcance de su dolor. El central francés se sentó en la grada con hielo en el cuádriceps derecho. El club se teme que se pierda los encuentros frente al Chelsea y el Sevilla: «Espero que sea poco», adujo su jefe. Nacho, que descansaba con vistas a la batalla de Inglaterra, tuvo que saltar al campo.

Esta nueva baja era la confirmación del desgaste que soporta el Real Madrid desde hace cuatro meses. No hay gasolina en el plantel. Kroos también se sentía tocado y por ello no fue titular. Zidane ha gestionado esta difícil situación con rotaciones. A pesar de todo, las victorias marcan el devenir del equipo, que lucha contra todo para pelear por dos títulos. «No digo que vayamos a ganarlo todo, pero se puede ganar todo», manifestó el marsellés. «Hemos pasado por muchas dificultades, pero luchamos por la Liga a falta de cuatro jornadas».

Militao marcó un gol decisivo que premia su rendimiento. Lleva ocho partidos magníficos y se ha ganado el puesto

El Real Madrid de Casemiro, Nacho y Militao fue fundamental para sumar tres puntos que pueden valer una Liga. El canterano Antonio Blanco, veinte años, nacido en Montalbán, tierra de ajos, realizó un gran partido como titular. El cordobés le puso picante al centro del campo madridista con su presión constante al rival y sus pases precisos. Ayer compartió otra vez once con Casemiro, pero el andaluz se situó como pivote y el brasileño giró hacia la derecha.

Antonio Blanco, excelente, será jugador del primer equipo madridista la próxima temporada; el «fichaje» del medio centro estaba en La Fábrica

Será futbolista de Zidane la próxima temporada. Ejercerá como medio centro suplente de la plantilla en el futuro. La entidad no hará una contratación para esa posición. El fichaje estaba en casa, en La Fábrica, en el Castilla. «Blanco estuvo bien, hizo su trabajo», adujo el técnico galo. «Es un orgullo vestir esta camiseta y espero jugar más partidos», señaló el futbolista con personalidad. Ganador de la Youth League con Raúl al mando, su carácter para dar pases en ataque y disparar a puerta gusta en la casa. No se arruga junto a los consagrados. El cordobés fue una inyección de energía en un conjunto desgastado por esas 54 lesiones y una plaga de Covid que ha diezmado al campeón vigente.

Miguel Gutiérrez, otro jugador de futuro, sustituyó a Marcelo en busca de savia nueva. El chaval es un lateral de clase, con velocidad. Zidane lo intentó todo para encontrar el gol con una marcha más, la de los jóvenes.

Hazard hizo un partido discreto. Vinicius estuvo mal y fue relevado por Rodrygo, que fue el revulsivo. Su rapidez y regate encerraron a Osasuna.

Militao cabeceó cuatro veces y a la cuarta fue la vencida. El tanto premiaba el rendimiento fenomenal del brasileño desde que saltó a la titularidad. Suma ocho partidos magníficos. Se ha ganado el puesto tras dos años de críticas por una falta de continuidad que ahora ha conseguido y ha aprovechado.