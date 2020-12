Real Madrid Valverde, titular e Isco, a la espera El Real Madrid se presenta ante el Athletic con el mismo once del triple triunfo, con la única variación del uruguayo en lugar del sancionado Casemiro. Juegan: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Lucas, Benzema, Vinicius

Zidane cambia el equipo ante el Athletic tras sus tres victorias consecutivas que sacaron de la crisis al club y al propio entrenador, puesto en entredicho por la última derrota ante el Shakhtar, que exigía un triunfo en la última jornada del grupo B de la Champions que los blancos consiguieron con un 2-0 al Borussia Moenchengladbach. Para remate, el Real Madrid obtuvo la primera plaza de su grupo y ahora se medirá al Atalanta en octavos de final de la Copa de Europa. Después de vencer al Atlético en Liga, el conjunto de Zizou se enfrenta hoy al equipo vizcaíno y puede ser líder provisional.

El técnico madridista subraya con realismo y sin triunfalismos que, tras sus tres victorias, aún no han conseguido nada: «El otro día no ganamos nada contra el Atlético, sumamos tres puntos»

La ausencia de Casemiro, sancionado, será cubierta por Federico Valverde, como adelantó ABC. Juegan por el Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Lucas, Benzema, Vinicius.

Son baja, además de Casemiro, los lesionados Mariano, Odegaard, Jovic y Hazard.

Zidane valoró la importancia del encuentro de esta noche tras una racha victoriosa que no desea cortar: «Nosotros vamos a jugar tres puntos más. Creo que el otro día no ganamos nada contra el Atlético de Madrid. Obtuvimos solo tres puntos y ahora serán otros tres en juego. Son importantes para lo que queremos hacer. El equipo está bien, en buena dinámica y queremos seguir así sin pensar en otra cosa. Trabajamos duro y fuerte todos los días. Cada día es importante para nosotros para mejorar lo que hacemos. No ha cambiado nada y queremos seguir con lo que estamos haciendo últimamente y nada más. Mostrar como equipo lo que somos».

La convocatoria de Zinedine para este encuentro, perteneciente a la jornada 19, adelantado a hoy, es la siguiente:

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Carvajal, Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y F. Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Valverde e Isco Alarcón.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas, Vinicius y Rodrygo.