Real Madrid Palo de la UEFA: dos partidos de sanción a Sergio Ramos «por recibir una amarilla a propósito» Considera que su amonestación en Ámsterdam fue forzada y el capitán no jugará el martes ante el Ajax y el partido de ida de cuartos de final si se clasifica

Tomás González @-Martín Actualizado: 28/02/2019 18:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA decidió imponer dos partidos de castigo al primer capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, por «recibir una tarjeta amarilla a propósito» en los minutos finales del partido de ida de los octavos de final de la Champions ante el Ajax en Amsterdam. Las declaraciones del defensa han sido letales en esta decisión. El sevillano intentaba llegar limpio a cuartos de final y no jugará el encuentro de ida si el Real Madrid se clasifica.

El Real Madrid puede recurrir el castigo ante el comitée de apelación de la UEFA

Estaba seguro que el central blanco se perdía por acumulación de amarillas el duelo de vuelta del 5 de marzo contra los holandeses en el Bernabéu, pero su presunta estrategia para forzar las cartulina en Holanda ha supuesto que se le sume una sanción añadida de un encuentro más, que será el partido de ida de cuartos de final si el Madrid continúa en competición, o el primer partido de la siguiente edición de la Copa de Europa es eliminado porel Ajax.

El pasado martes, la UEFA abrió un expediente disciplinario al zaguero, ateniéndose al artículo 15 del Código Disciplinario, y hoy ha emitido el veredicto.

Los hechos que alimentan el castigo sucedieron de esta manera: durante el encuentro, disputado el miércoles 13 de febrero en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, el defensa blanco fue amonestado en el minuto 88, cuando su equipo ya vencía por 1-2. La tarjeta le obligaba a cumplir ciclo en el siguiente partido frente al conjunto holandés. El propio Sergio Ramos reconoció tras el encuentro en Amsterdam que había forzado la cartulina: «Viendo el resultado, mentiría si dijese que no. Sí, es algo que tenía presente. No es subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero hay veces en el fútbol en los que te toca tomar decisiones complicadas».

Tras la repercusión de sus declaraciones, corrigió sus palabras en sus redes sociales. «Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions». La Comisión de Disciplina que juzgó la polémica tarjeta de Sergio Ramos y que se reunió en la sede de la UEFA está compuesta por diez miembros (un presidente, dos vicepresidentes y siete integrantes más). Sin embargo, sólo decidirán nueve, ya que el español Kepa Larumbe, exasesor jurídico de la RFEF, debía abstenerse en la toma de la decisión. El presidente del organismo disciplinario de la UEFA es el austriaco Thomas Partl y estará acompañado por Sandor Bérzi (Hungría), Tomás Gea (Andorra), Jacques Antenen (Suiza), Joao Leal (Portugal), Hans Lorenz (Alemania), Rudolf Repka (República Checa), Jim Stjerne Hansen (Dinamarca) y Joël Wolf (Luxemburgo).

El Real Madrid puede recurrir el castigo ante el comitée de apelación de la UEFA