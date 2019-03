Mercado de fichajes El trueque del verano: Pogba al Madrid, Bale al United El francés interesa a Zidane y el galés siempre ha estado en el radar del United, necesitado de velocidad y gol en su parte atacante

Gareth Bale vestido de rojo United y Paul Pogba vestido de blanco Real Madrid. No suena sencillo ni seguramente lo será, pero quizás nunca hubo un trueque en la historia del fútbol moderno tan a huevo. Ojo a este intercambio.

Al extremo galés le quedan diez partidos como futbolista merengue. Haga lo que haga, no estará en el Real Madrid la próxima temporada. La marcha de Zidane y la de Cristiano le regalaron un curso más en Concha Espina, pero ya nadie, ni siquiera el presidente que siempre ha sido su máximo defensor, cree que en Bale como el futbolista franquicia que un día se pensó que podía ser.

Eso no quiere decir que el Real Madrid vaya a vender a Gareth a precio de saldo. Para nada. Los Reyes no van a llevar en verano al Bernabéu. Bale será traspasado al precio que dicta el actual mercado, y ese no es otro que una cifra que se acerque a los 150 millones de euros, una cantidad muy similar por la que saldría Paul Pogba del United.

El mediocentro francés considera que ya ha cumplido un ciclo en el club inglés. A Old Trafford llegó en el verano de 2016 como el fichaje más caro de la historia del United, y del fútbol, hasta que llegó Neymar. Tres temporada en las que en ninguna ha tenido ocasión de pelear por la Premier y como consuelo se ha tenido que conformar con una Copa de la Liga y una Europa League. Por suerte, la gran generación de compatriotas le ha endulzado estos tres años pobres en Manchester, con el Mundial logrado por Francia en Rusia el pasado verano.

Fue un año antes, en el verano de 2017, cuando Pogba estuvo cerca de ir al Real Madrid, pero el jugador y, también, Mino Raiola, su afamado representante, se subieron a la parra con el salario y la comisión. Pogab pedía 15 millones de euros netos por temporada y el agente 20 'kilos' por llevarlo a la capital de España. Florentino, que a diferencia de Zidane, no es un enamorado de Pogba, dijo no. Y ahí se acabó el tema.

Ahora, en 2019, todo ha cambiado bastante. El futbolista ha bajado sus pretensiones, Raiola también y ha entrado una ficha en juego que en 2017 ni se contemplaba. La de Gareth Bale. Ambos futbolistas rondan los 150 millones de euros de tasación. Blanco, rojo, y en botella. El trueque del verano no parece una quimera: Pogba al Madrid y Bale al United.