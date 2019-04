Real Madrid Los tres delanteros que se ofrecen al Madrid Icardi, el argentino del Inter, no renueva a la espera del club blanco; Joao Félix quiere venir ya; Jovic fue observado en el Benfica-Eintracht

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 13/04/2019 13:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los delanteros de Europa se ponen a tiro del Real Madrid. Hacen el «casting» al revés: son ellos quienes pasan por la pasarela del fútbol europeo para que el campeón continental de las últimas tres Champions les mire y les fiche. Compiten con otros dos puntas que son de la casa y que también desean quedarse: Rodrygo, que será nuevo jugador del primer plantel en julio, y Raúl de Tomás, que vuelve del Rayo. Y en el pedestal se encuentra Benzema. Analizamos a los tres candidatos . Fichajes que pueden pagar parte de la reforma del estadio con sus goles.

El joven portugués Joao Félix, 19 años, lleva 15 goles y siete asistencias. Tiene una cláusula de 120 millones, pero podría ser fichado por 65 millones más bonus por títulos y méritos del delantero

Luka Jovic, jugador del Eintracht de Francfort, es una de las revelaciones de la temporada. El serbio, 21 años, suma 25 goles y seis asistencias en 39 partidos. Fue observado por el Real Madrid en el partido Benfica-Eintracht y marcó un gol. Cuesta 60 millones.

El serbio Luka Jovic, 21 años, es la última revelación europea. Suma 25 goles y seis asistencias esta temporada. Cuesta 60 millones

Joao Félix fue también auscultado por los ojeadores madridistas en ese encuentro. El delantero portugués solo tiene 19 años y ya ha sido ofrecido a la casa blanca en años anteriores. El chaval anotó tres tantos al Eintracht y se llevó los focos. Lleva 15 goles y siete pases de gol en la presente campaña. Su cláusula es de 120 millones, pero habría operación por 65 millones más bonus según títulos y méritos del delantero.

Icardi, 26 años, tiene una cláusula de 110 millones y no renueva con el Inter (acaba contrato en 2021) porque desea ser madridista. Su problema es su esposa y agente, Wanda Nara, que desvía el «casting» de delanteros hacia ella, por sus vídeos y fotos con poca ropa

Icardi cuesta 60 millones realmente, aunque su cláusula sea de 110 milones, porque no ha renovado a la espera del Real Madrid. El argentino es el ariete del Inter, pero su calidad no supera a la de Benzema. Su esposa y representante, Wanda Nara, es el segundo problema para Icardi en su carrera. Sus exhibiciones en fotos y vídeos con poca ropa serían un escándalo en un club tan mediático como el Real Madrid. Para que viniera, primero habría que atar a su mujer para que el «casting» de delanteros no desvíe su mirada al «casting» de ella.