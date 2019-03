Thibaut Courtois «Lo he hablado con Zidane y no estoy preocupado, respeto su decisión» «Cada día trabajo al máximo para demostrar al míster que tiene un porterazo en mí también»

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, dijo no estar preocupado pese a haber perdido la titularidad en el conjunto blanco en favor de Keylor Navas y explicó que Zidane habló con él para explicarle su decisión antes de que volviese a optar por el costarricense. «No me mosqueo, respeto la decisión del míster y ya lo hemos hablado. Lo que él dijo en la rueda de prensa después fue lo que me contó a mí. En el fútbol, y más en el Madrid, todos trabajamos para ser titulares. Eso pasa siempre en todos los sitios, pero y luego hay que respetar lo que decida el míster», expresó el belga en declaraciones a 'El Transistor' de Onda Cero.

«Quiero mejorar, tengo 26 años y cada día trabajo al máximo para demostrar al míster que tiene un porterazo en mí también. No estoy preocupado por no jugar porque yo vine aquí para muchos años y ganar muchos trofeos con el Real Madrid», dijo Courtois, que confirmó haber hablado «a solas» con Zidane. «Él me comunicó su decisión antes del partido del Celta. Soy un tío educado y no me voy a pelear», agregó.

Preguntado por su decisión del pasado verano, el cancerbero belga dijo no estar arrepentido. «No me arrepiento porque estoy en el club donde soñé estar. La vida no siempre es fácil. Hay que luchar y no sólo en el fútbol. Este año no ha sido el mejor, pero hay que aprender de la temporada y mejorar el año que viene», comentó.

Sobre su relación con Keylor Navas dijo que es «sana». «Uno puede llevarse bien con otros porteros compañeros. Con Petr Cech tengo muy buena amistad. Él me ha ayudado mucho, también con Caballero. Eso depende un poco, pero dos porteros del mismo equipo sí pueden ser amigos. La competencia nos hace mejorar. Hay una relación muy sana y muy buena con Keylor Navas. Sí hay relación, pero no una amistad. Es muy buen compañero y nos llevamos muy bien».

Además, su suplencia ha coincidido con el error de la semana pasada con Bélgica que le costó un gol en contra a los diablos rojos. «Tengo confianza en mí mismo y no tengo que dudar. A veces hablamos muy rápido y por eso dije que la prensa me quería matar. Es una forma de hablar que tiene la juventud. A veces hay cosas que no me parecen correctas y no sé de dónde vienen. Tendrán algún interés o algo. En ese momento me enfadé. Decían que estaba lejos de mi nivel y yo no pienso eso», espetó.

La amistad con Hazard y el Atlético

El meta merengue también habló sobre uno de sus mejores amigos, su compatriota Eden Hazard, a quien ha pretendido el Real Madrid en varias ocasiones. «Hazard es de mis mejores amigos. Es un grandísimo jugador, pero él decidirá lo que quiera en su vida. Lo conozco del Chelsea y de la selección y es uno de los mejores jugadores del mundo. Luego hay que respetar a los clubes. Son cosas ajenas a mí. Es súper buena gente», dijo.

Por último, Courtois fue preguntado por varios temas, entre ellos si le une algo al Atlético de Madrid. «Estuve en el Atleti cuando estaba creciendo, ahora en tema de resultados han crecido mucho más. Hace buenos fichajes, el estadio nuevo, pero creo que hay más presión en el Madrid, la afición es más exigente en el Bernabéu pero eso nos gusta a los jugadores», sentenció.

«Si ves Valdebebas te das cuenta de lo grande que es el Madrid. Esto el Atleti aún no lo tiene porque están en Majadahonda. Es la mejor ciudad deportiva que he visto (...) sigo viendo a jugadores del Atlético. Veo a algunos como Filipe ó Diego Costa, que viven por mi zona. Me llevé un recuerdo genial del Atleti y siempre estaré encantado de verles», reconoció.

«El periodo del Atleti ha impactado mucho en mi vida. Un niño de 19 años que eligió este club y tomar esta decisión fue una de las mejores de mi vida porque crecí con persona y como jugador», terminó antes de admitir que le ha sorprendido el fichaje de Lucas Hernández por el Bayern Múnich. «Sorprende porque el Atleti es un equipo grande».