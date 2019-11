Fútbol Los tentáculos del Real Madrid El club mira con felicidad cómo los jugadores llamados a formar la columna vertebral de la próxima década triunfan donde están cedidos

Tras la inversión más elevada de la historia del Real Madrid, que desembolsó este pasado verano 300 millones de euros en fichajes, el club blanco mira con orgullo su actual plantilla y a la vez que sigue perfilando el futuro del primer equipo, plantilla en la que muy pronto estarán cinco talentos que, de momento, no tienen hueco pero sí se lo están ganando con brillantes actuaciones en sus actuales equipos.

La gestión deportiva del Real Madrid en estos últimos años se ha cimentado en un sesudo scouting por todos los rincones de Europa y del resto del mundo, con el objetivo de fichar futuribles Balones de oro en lugar de contratar jugadores que ya lo han ganado. Ese cambio de tendencia obedece a los nuevos tiempos del fútbol de élite, donde la televisión inglesa paga barbaridades por los derechos de emisión, en Italia se ha aprobado una fiscalidad muy atractiva para los futbolistas extranjeros y los petrodólares han inundado de millones clubes como el PSG o el City, coyuntura contra la que ni siquiera puede pelear un club como el Real Madrid, rico en lo deportivo y también en lo económico, pero no tanto como los denominados clubes-estado.

En este nuevo modelo deportivo, los blancos no han dejado de lado su idea de traer a los mejores jugadores del mundo, como sucedió con Hazard este pasado verano y como se pretende hacer con Kylian Mbappé antes de 2022, pero para ello el Real Madrid tiene que tener como escenario una situación límite contractual de la estrella a fichar. De lo contrario, es prácticamente imposible pagar los precios de un mercado que está por las nubes desde hace varias temporadas.

Valores seguros

De ahí que en la planta noble del club sonrían cuando miran cada fin de semana las actuaciones de Achraf, Reguilón, Kubo, Odegaard, y Ceballos, cinco de los jugadores que el Real Madrid cree que formarán parte de su columna vertebral en tres-cuatro años. Los dos primeros han salido de la cantera, el japonés llegó a coste cero y entre el noruego y el sevillano solo se pagaron 20 millones de euros. Un desembolso de saldo, teniendo en cuenta los tiempos que corren, para cinco futbolistas con los que el club blanco se frota las manos.

Achraf finiquitará este año su segundo curso en Dortmund, donde ha deslumbrado como lateral derecho, su posición natural, pero también en el izquierdo. Su primera temporada ya estuvo plagada de elogios y en la actual acumula seis goles y dos asistencias, números excelsos para la posición en la que se desenvuelve. Salió del Madrid en el verano de 2018 con un valor de mercado de 5 millones de euros y ya está tasado en 35.

Otro lateral, Reguilón, también deslumbra en su mili fuera de la capital de España. A pesar de no contar con la confianza de Zidane, que prefirió gastarse 50 millones en Mendy y darle una última oportunidad a Marcelo, el canterano está siendo unos de los referentes del Sevilla de Lopetegui, acumulando un tanto y una asistencia, y lo más importante, un elevado nivel de juego que le ha hecho internacional con España. Su valor de mercado a día de hoy es de 30 millones.

Talento asiático

El japonés Kubo también ya ha mostrado en Palma de lo que es capaz con tan solo 18 años. Con una técnica propia de elegidos, Takefusa ya le gana partidos y puntos a un Mallorca que bien sabe que su salvación estará en las botas del futbolistas asiático. La victoria ante el Villarreal del pasado domingo llevó su sello. En total, suma un tanto y dos asistencias en 519 minutos.

En cuanto a Odegaard, el noruego ha acaparado una riada de piropos tras un brillante primer tercio de Liga en la Real Sociedad. Seguramente, junto a Ocampos, el jugador revelación del campeonato nacional. Dos goles y tres asistencias en los once partidos disputados, todos completos. Solo ha dejado de jugar los dos últimos por una lesión en el talón. En las botas de Odegaard se sustenta esa sorprendente cuarta plaza del equipo vasco.

Ceballos, campeón del Europeo sub 21, no tiene actualmente hueco en el Madrid. Zidane considera que aún está verde para el club blanco y el exbético decidió afrontar un nuevo reto en la Premier donde sumar minutos y experiencia. Y eso está haciendo a las órdenes de Unai Emery. Titular y eje de un Arsenal que no termina de despegar, pero que en el que Ceballos es de las pocas alegrías. Desde junio a noviembre a subido su caché de 20 a 50 millones de euros.

Achraf, Reguilón, Kubo, Odegaard, y Ceballos, son los tentáculos de la próxima década en el Real Madrid.