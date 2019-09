Real Madrid La sorprendente revelación sobre Bale: «Habla un español perfecto»

Chris Coleman, seleccionador galés entre 2012 y 2017, ha asegurado en una entrevista que Gareth Bale habla «un español perfecto», o al menos el suficiente para hacerse entender en un restaurante. Así lo ha asegurado en una entrevista a The Athletic, tras revelar un viaje suyo a Madrid para reunirse con el extremo: «He estado con Gareth en Madrid, en un restaurante, y él sí habla español perfecto, pide comida, saluda a la gente. Fue muy educado, pero es su espacio».

Coleman, que tras entrenar a Gales probó fortuna sin demasiado éxito en el Sunderland inglés y en el Hebei Fortune chino, defendió también el carácter introvertido de Bale, que le hace permanecer ajeno, incluso, a las cenas y celebraciones de la plantilla del Real Madrid. «Vi a John Toshack diciendo que Gareth no ha dado suficiente de sí mismo al público en Madrid. Bueno, él nunca ha hecho eso. No es su carácter. Cuando llega a casa juega al golf, se queda con su familia, en su pequeño círculo. Es injusto cuando la gente dice que debería hacer esto, hacer eso. No, sé tú mismo. Si Bale no es feliz en su cabeza, no estará bien en el campo».

Gareth Bale, sancionado ante el Levante, volverá a ser de la partida en el estreno en la Champions ante el PSG. El galés ha disputado hasta el momento 61 partidos en la máxima competición continental en los que ha anotado 20 goles y dado 18 asistencias. Cuenta con cuatro títulos en su palmarés.