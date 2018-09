Real Madrid Robinho: «Beckham hablaba más portugués que español» El brasileño exjugador del Real Madrid ha analizado su paso por el club blanco y su salida del mismo para la revista «four four two»

«Los españoles estaban celosos porque Beckham hablaba más portugués que español. Siempre estaba con nosotros». Estas son algunas de las llamativas declaraciones que el exjugador madridista, Robinho, ha hecho para en una entrevista para la revista «Four four two».

«Era parte de nuestro grupo. Una persona muy humilde, el jugador que he conocido que más tenía los pies en la tierra. Es increíble», ha confesado el brasileño sobre su paso por el vestuario blanco.

Además, ha tenido palabras sobre la relación que mantuvo con el italiano Capello, la cual impulsó su salida del Real Madrid: «Jugué con todos los entrenadores. Cuando Fabio llegó, por alguna razón, tal vez por mi edad, me puso en el banquillo. No me pude quejar, él era el técnico y era su decisión, pero no estaba feliz con el rol de sustituto y fuera de posición».

Llegada y salida

Robinho, al que muchos consideraban como el llamado a sustituir a Pelé en Brasil, tuvo una llegada triunfal a Europa. Real Madrid y Barcelona luchaban por la contratación de la joven joya del fútbol, aunque pero el brasileño escogió a los blancos.

«Puede parecer difícil, pero no lo fue. El Madrid mostró más interés por mí. Cuando vinieron a por mí tenñian un gran grupo de brasileños, y el técnico era Vanderlei Luxemburgo. ¿Por qué me iba a ir al Barcelona?», ha entendido el futbolista del Sivasspor turco.

Sin embargo, menos sencilla que su llegada fue su salida del club: «Mi objetivo era irme al Chelsea. Scolari me había dicho que yo marcaría la diferencia, pero vendieron camisetas con mi nombre antes de cerrar el acuerdo, y al Madrid no le gustó. Estoy seguro de que eso frutró todo. Luego, el Manchester City no jugaba la Champions».

En cualquier caso, el propio jugador reconoce que las formas en que abandonó la entidad madridista no fueron las apropiadas: «No me arrepiento, pero lamento haber acabado mal con ellos. El Madrid fue el club que me abrió las puertas, y tal vez la forma en que luché por irme borró los recuerdos de las cosas buenas que hice», ha explicado el jugador para la revista de fútbol inglesa.

Carrera polémica

Los pasos de Robinho en el balompié no han sido los que se esperaban. La joven promesa de Brasil fue de más a menos en su trayectoria en este deporte. Más famoso fuera que dentro de la cancha ha protagonizado dos episodios de gran polémica.

De la fiesta que organizó en Brasil con sus compañeros de selección, para la que que compró más de 40 preservativos y en la que Ronaldinho tuvo que salir del lioca oculto en el maletero de un vehículo, a su condena a nueve años de prisión en Italia por violación a una joven en 2013.

Actualmente, Robinho es, a la edad de 34 años, jugador del Sivasspor del campeonato turco. En su palmarés destacan dos ligas españolas, una italiana, además de una Copa América y una Confederaciones con Brasil. Llegó a participar en dos mundiales, ay a jugar para un total de siete clubes.